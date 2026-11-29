Gli slogan violenti e vergognosi pronunciati sabato contro il ministro Eugenia Roccella e suo marito scomparso nei mesi scorsi, così come i cori contro Giorgia Meloni (“sei la prima della lista”) o l’assalto alla sede dell’Associazione Pro Vita, durante le manifestazioni indette contro la violenza sulle donne non sono né un caso isolato né casuali. Ad aver organizzato i cortei del 25 novembre e la manifestazione di sabato a Roma è stato infatti il movimento transfemminista Non Una di Meno.

Non si tratta di un’organizzazione qualsiasi ma di un gruppo di femministe radicali che, nel corso degli anni, si sono caratterizzate non solo per gli slogan volenti contro gli uomini (intesi come categoria senza fare una distinzione tra i violenti e le brave persone) ma anche nei confronti delle donne di destra. Il movimento è nato nel 2016 con l’obiettivo di contrastare il patriarcato prendendo spunto dall’esperienza di Ni Una Menos creata nel 2015 in Argentina. Fin da subito si è però caratterizzato per posizioni radicali e divisive che, anziché unire su un argomento come la violenza contro le donne che non dovrebbe avere colore politico, hanno contribuito a una classificazione tra donne di serie a e donne di serie b.

Nella seconda categoria rientrano le donne di destra attaccate con slogan violenti durante le manifestazioni di Non Una di Meno oppure le donne israeliane vittime di Hamas il 7 ottobre del tutto dimenticate dalle transfemministe.

L’utilizzo di slogan violenti è frutto di una precisa strategia messa in campo da Non Una di Meno (con una contraddizione che balza agli occhi) come dimostra un documento, prevalentemente per circolazione interna, di cui “Il Giornale” è venuto in possesso.

Nel documento intitolato “Slogan”, aggiornato a più riprese e diffuso tra le militanti per i cortei e le manifestazioni, sono raccolti alcuni di questi slogan agghiaccianti a cominciare da «Le sedi dei Pro Vita si chiudono col fuoco». Un invito colto alla lettera visto che il 25 novembre la Sede di Pro Vita a Roma è stata bersagliata dal lancio di oggetti e solo la presenza della polizia ha evitato il peggio. Tra gli altri slogan degni di nota ci sono «L’autodifesa si fa così, lo aspetti sotto casa e poi lo lasci lì», «Fasci appesi col reggiseno, Non una, non una, non una di meno», «Obiettore, obiettore, ti spranghiamo senza fare rumore».

D’altro canto, che nel modus operandi di Non Una Di Meno qualcosa non funzionasse, lo testimonia l’uscita dall’assemblea locale di Pisa da parte di dodici attiviste avvenuta lo scorso anno. Le ex militanti del collettivo hanno denunciato con un comunicato le dinamiche presenti dentro il movimento: egemonia di gruppi antagonisti, Dinamiche di prevaricazione, Comportamenti aggressivi durante le assemblee, Paura di essere silenziate per aver espresso opinioni differenti, Mancanza di disponibilità a discutere criticamente gli episodi contestati. Non proprio atteggiamentida “sorelle” come si chiamano tra di loro le aderenti a Non Una di Meno.