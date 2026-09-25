Fischi all’inno belga durante Italia-Belgio: ecco cosa è successo

Un episodio spiacevole, poco prima del calcio d’inizio, segna l’avvio di Italia-Belgio, in corso di svolgimento all’Olimpico per la prima giornata di Nations League. Parte del pubblico ha fischiato inspiegabilmente La Brabançonne, inno nazionale belga mentre il resto dello stadio ha reagito con un lungo applauso, che ha coperto quei fischi ignobili. “Purtroppo, come spesso capitato, fischi ignobili contro l’inno del Belgio” sono state le prime parole a caldo di Alberto Rimedio, incredulo per quanto stava avvenendo durante l’esecuzione dell’inno dei Diavoli Rossi. Una bordata di fischi che lo stesso giornalista di Rai Sport non ha saputo spiegarsi mentre avvenivano, al punto si è fatto scappare a microfono aperto: “Ma che stanno fischiando?” rivolgendosi al compagno di telecronaca Lele Adani, che ha preferito invece glissare sull’accaduto. Una partita ricca di significati per la Nazionale non solo per il ritorno di Roberto Mancini, di nuovo sulla panchina azzurra dopo il burrascoso addio dell’agosto 2023, dopo un Europeo vinto e una qualificazione Mondiale mancata.. Ma anche carica di emozioni per il minuto di silenzio per Sandro Mazzola e l’omaggio a Franco Baresi, due leggende di Inter e Milan e simboli del calcio italiano.