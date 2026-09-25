Siamo a cavallo

Noi lo abbiamo visto ieri pomeriggio, mentre eravamo in Austria, dove in autostrada il gasolio costa 2.60 euro al litro (“E allora? Cosa vuoi insinuare?”, “Niente niente, così per dire...”), e dobbiamo ammettere che lo abbiamo trovato molto divertente. Dai, siamo sinceri. Si può dire tutto oggi della sinistra, ma non che non faccia ridere.

E insomma c’è questo video contro il caro-benzina lanciato sui social da Dario Nardella in cui il già sindaco di Firenze - gli egotici passano tutti da lì - e ora europarlamentare del Pd, con tutta l’ironia di cui non è capace, arriva a cavallo a un distributore e, guardando i prezzi alla pompa, dice: “Con questi costi, non ci resta che lui”.

Dal ranch al trash.

E poi la sinistra accusa la destra di essere populista e impresentabile. Ma tra tutti, destra e sinistra, c’è un adulto all’Europarlamento?

Comunque. Noi, al netto dell’umorismo di Nardella, sapevamo che mantenere un cavallo in un maneggio costa tra i 600 e gli 800 euro al mese, molto più di una grossa cilindrata. E mantenere un Nardella a Bruxelles costa 15mila. E non puoi nemmeno sellarlo.

Mah. Pensavamo che la gag di Bonelli con ombrellone e sdraio sul Po in secca fosse imbattibile. E invece... “Che mondo sarebbe senza Nutella?”. “Nardella. Nardella: con la r”.

Vabbè dai, però il video alla fine fa ridere. È l’unico caso di un cavallo montato da un somaro.