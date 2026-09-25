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Giù la maschera

Siamo a cavallo

Pensavamo che la gag di Bonelli con ombrellone e sdraio sul Po in secca fosse imbattibile. Poi è arrivato Dario Nardella

Luigi Mascheroni
Nardella a cavallo
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Noi lo abbiamo visto ieri pomeriggio, mentre eravamo in Austria, dove in autostrada il gasolio costa 2.60 euro al litro (“E allora? Cosa vuoi insinuare?”, “Niente niente, così per dire...”), e dobbiamo ammettere che lo abbiamo trovato molto divertente. Dai, siamo sinceri. Si può dire tutto oggi della sinistra, ma non che non faccia ridere.

E insomma c’è questo video contro il caro-benzina lanciato sui social da Dario Nardella in cui il già sindaco di Firenze - gli egotici passano tutti da lì - e ora europarlamentare del Pd, con tutta l’ironia di cui non è capace, arriva a cavallo a un distributore e, guardando i prezzi alla pompa, dice: “Con questi costi, non ci resta che lui”.

Dal ranch al trash.

E poi la sinistra accusa la destra di essere populista e impresentabile. Ma tra tutti, destra e sinistra, c’è un adulto all’Europarlamento?

Comunque. Noi, al netto dell’umorismo di Nardella, sapevamo che mantenere un cavallo in un maneggio costa tra i 600 e gli 800 euro al mese, molto più di una grossa cilindrata. E mantenere un Nardella a Bruxelles costa 15mila. E non puoi nemmeno sellarlo.

Mah. Pensavamo che la gag di Bonelli con ombrellone e sdraio sul Po in secca fosse imbattibile. E invece... “Che mondo sarebbe senza Nutella?”. “Nardella. Nardella: con la r”.

Vabbè dai, però il video alla fine fa ridere. È l’unico caso di un cavallo montato da un somaro.

Caro CarburantiDario Nardella

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