Il gestaccio di Radonjic a Mancini: ecco cosa è successo durante la partita

Un gestaccio di Nemanja Radonjic ha reso incandescente il finale di Roma-Torino. Poco dopo il gol del pareggio giallorosso, in pieno recupero, il serbo ha avuto un battibecco con Gianluca Mancini, che prima di battere una rimessa laterale lo ha allontanato con uno spintone.

Il siparietto tra Radonjic e Mancini è subito diventato virale sul web. Il numero 49 dei granata tenta di ostacolare il difensore intento a battere una rimessa laterale dalla bandierina, si mette davanti al giocatore ostacolandolo. Il giallorosso la prende malissimo e lo spinge, quasi prendendolo per il collo. A quel punto Radonjic si allontana e inizia a inveire contro Mancini, esibendosi in un gesto poco carino: si mette le mani sui genitali quasi come fece il Cholo Simeone in un'immagine notissima al popolo del web. Per suo fortuna il tutto è avvenuto dando le spalle all'arbitro Rapuano, che non ha visto né tanto meno sanzionato tale comportamento.

Non credo di sentirmi bene pic.twitter.com/EePX2xDsC9 — serve il pistaiolo (@sexymancio) November 13, 2022

La partita e l'espulsione di Mourinho

Pari e fischi per la Roma col Torino nell'ultima prima della sosta dei Mondiali. All'Olimpico Josè Mourinho va a caccia del riscatto, ma deve accontentarsi del pareggio strappato negli ultimi minuti grazie al gol di Matic che risponde a quello di Linetty. L'1-1 non fa comunque felici i tifosi e la passerella finale si trasforma in una contestazione alla squadra con tanto di scuse di Andrea Belotti alla Curva Sud per il rigore sbagliato nel recupero.

Poco prima anche l'espulsione di Mourinho che, reduce da una settimana a nervi tesi, ha attaccato la conduzione di gara di Rapuano e l'arbitro alla fine lo ha buttato fuori. "Ha fatto bene, per quello che gli ho detto meritavo l'espulsione - le parole a fine gara del tecnico portoghese - poi mi sono scusato" . Unica nota positiva per i giallorossi il rientro di Paulo Dybala che in venti minuti mette in crisi un Torino che ha più di qualche rimpianto dopo aver retto fino a 60 secondi dal termine. Lo stesso Mourinho, nell'analisi del match, ammette di aver visto due partite: la seconda da 70' con l'ingresso appunto dell'argentino. "Si capisce cosa succede quando un giocatore come Paulo non gioca. Quanti punti avremmo avuto in più con Dybala in campo nelle ultime sei partite?" , aggiunge il portoghese.

Capitolo Rick Karsdorp: il calciatore non è stato convocato da Mourinho dopo lo sfogo di mercoledì al Mapei Stadium e in mattinata ha preso un volo con la famiglia per tornare in Olanda non presentandosi nemmeno all'Olimpico. Ora è tempo di trovare una soluzione, ma la decisione sembra già presa con l'addio a gennaio dell'olandese. Si sussurra di un interessamento della Juventus, alla ricerca di un vice Cuadrado sulla fascia destra.

