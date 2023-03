Inter, paura in allenamento: ecco cos'è successo

Simone Inzaghi può tirare un sospiro di sollievo in vista di Porto-Inter in programma martedì sera allo stadio Do Dragao e che vale l'accesso ai quarti di finale di Champions League: Nicolò Barella, infatti, ci sarà. Il centrocampista nerazzurro è stato protagonista, suo malgrado, di uno scontro di gioco durante la rifinitura di oggi con il suo grande amico Romelu Lukaku e ha avuto la peggio. Durante il consueto "torello" infatti è stato il 26enne ex Cagliari ad entrare in tackle scivolato sul belga ma a restare a terra dolorante a una gamba è stato proprio Barella. Fiato sospeso per qualche attimo tra i compagni di squadra attoniti e lo staff nerazzurro ma tutti hanno poi potuto tirare un sospiro di sollievo visto che il giocatore si è rialzato iniziando a correre.

Brutte notizie per Gosens

Inzaghi potrà portare in panchina Joaquin Correa mentre Milan Skriniar appare ristabilito dopo la lombalgia che gli ha fatto saltare le ultime partite. Chi non ci sarà, invece, è il tedesco Robin Gosens che era uno degli elementi più positivi e propositivi dell'ultimo momento. L'esterno nerazzurro si è infatti sottoposto a esami strumentali nella mattinata di lunedì, che hanno evidenziato un leggero risentimento del gemello mediale della gamba sinistra.

Il comunicato dell'Inter è stato chiaro e netto: "Robin Gosens si è sottoposto questa mattina a esami clinico strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Per l'esterno nerazzurro leggero risentimento al gemello mediale della gamba sinistra. Le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni". L'ex Atalanta, dunque, non ci sarà con Inzaghi che spera di riaverlo a disposizione per il match contro la Juventus in programma il 19 marzo, se non dovesse farcela tornerà molto probabilmente dopo la sosta per le Nazionali, sabato 1° aprile contro la Fiorentina al Meazza.

Partita fondamentale

Per l'Inter quella di martedì sera è la partita più importante della stagione: fallire la qualificazione renderebbe la stagione altamente deludente nonostante la conquista della Supercoppa Italiana. Un successo, invece, permetterebbe ai nerazzurri di entrare nelle prime otto d'Europa con la possibilità, in caso di sorteggio benevolo, di giocarsi seriamente la possibilità di centrare la semifinale. Simone Inzaghi si gioca tanto visto che nelle ultime settimane è salito sulla graticola per le troppe sconfitte subite dall'Inter in campionato, che hanno fatto precipitare la squadra a meno 18 punti dal Napoli: un'enormità per chi sognava di vincere la seconda stella cercando di rifarsi da una stagione passata che aveva visto l'affermazione, a sorpresa, dei cugini rossoneri.