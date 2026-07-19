L’Inghilterra stende la Francia 6-4 e chiude al terzo posto. Oggi la finale Spagna-Argentina

L'Inghilterra vince lo spareggio per il terzo posto contro la Francia e torna sul podio di un Mondiale a sessant'anni dalla Coppa del Mondo vinta in casa. Lo spareggio delle deluse si chiude 6-4 per la Nazionale dei Tre Leoni, che dominano nel primo tempo e lo chiudono in vantaggio 4-0. In casa inglese però la delusione non è passata, per la sconfitta contro l’Argentina, e lo dimostrano i tanti fischi a Tuchel, durante gli inni nazionali. Per Deschamps è un addio amaro alla panchina dei Bleus dopo 14 anni, Kylian Mbappé può consolarsi con la vetta della classifica dei marcatori. A Messi servirà una doppietta per pareggiare il conto. Questi i risvolti di una partita dai contenuti agonistici relativi, come dimostra anche il fatto che l'arbitro Valenzuela non abbia tirato fuori un singolo cartellino.

Tra i ct cambia di più Tuchel, che tiene in panchina le stelle Bellingham-Kane e nega al portiere Pickford la gloria di diventare il primo inglese a giocare venti partite dei Mondiali.Tuttavia in campo scendono solo gli inglesi. Pronti, via e dopo due minuti il capitano Rice si impossessa della palla sulla trequarti e, dal limite dell'area, fa partire un destro che gela Maignan. I transalpini che sembrano ancora sotto shock dalla semifinale con la Spagna. Al 17' Rice mette la palla sulla testa di Konsa. Dopo la pausa di metà frazione, si inizia a vedere anche Mbappé, che al 34' impegna Henderson.Ma la Francia non esiste, soprattutto in difesa, e arriva la doppietta di Saka, che al 37' e al 46' suggella una prima frazione horror per i transalpini.

Si va al riposo con l'Inghilterra che deve recriminare per non essere riuscita a segnare più gol, mentre i Bleus rischiano la peggior sconfitta della loro storia ai Mondiali. Si riparte con la Francia chiamata ad una reazione. Mbappé ci mette due minuti a insaccare l'1-4 e la sua nona marcatura in questo Mondiale, che gli permette il sorpasso provvisorio su Messi. Al 54' Barcola mette a segno il 2-4. Al 66' Mbappé riapre completamente i conti e arriva a 22 reti mondiali, primato solitario nella classifica marcatori all time. Si gioca quasi solo in una metà campo. Poi, all’86’, Gusto stende in area Spence. Calcio di rigore e Saka realizza la tripletta. Nel lungo recupero arrivano altri gol: prima Dembélé accorcia, poi Bellingham con un dribbling segna il 6-4. Si chiude, dopo 90 minuti a ritmi non proprio infuocati, la finale dei rimpianti tra quella che alla vigilia era la favorita assoluta per il titolo e gli inventori del calcio che, fino agli ultimi minuti della semifinale contro l'Argentina, sognavano di rompere la maledizione, che dura da 60 anni. Stasera si chiude con la finale, Messi contro Yamal, uno dei due solleverà al cielo la Coppa del Mondo.

Il tabellino

FRANCIA (4-2-3-1) - Maignan; Gusto, Konaté (46’ Upamecano), Lacroix, Theo Hernandez (46’ Digne); Rabiot, Zaire-Emery; Olise, Cherki (46’ Dembélé), Doué (46’ Barcola); Mbappé. Ct: Didier Deschamps

INGHILTERRA (4-1-2-3) - D. Henderson, Spence, Konsa, Guehi (92’ Chalobah), Quansah (83’ James), Rice, Eze (79’ Bellingham), Rogers, Rashford (46’ Watkins), Toney (79’ Anderson), Saka. Ct: Thomas Tuchel

Marcatori: Rice (I) 3’, Konsa (I) 18’ Saka (I) 37’, 45+1’ e 87’ (rigore), Mbappé (F) 48’ e 66’, Barcola (F) 54’, Dembélé (F) 96’, Bellingham (I) 98’

Ammoniti: nessuno

Arbitro: Jesus Valenzuela (Venezuela)