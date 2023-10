L'Inter fa la voce grossa: Torino ko e sorpasso al Milan in classifica

L'Inter di Simone Inzaghi piega per 3-0 la resistenza del Torino di Ivan Juric grazie al gol di Marcus Thuram, Lautaro Martinez e Hakan Calhanoglu su calcio di rigore e vola in testa alla classifica a più uno sui cugini del Milan che domani giocheranno contro la Juventus a San Siro. La sfida contro i granata è stata equilibrata nel primo tempo, meno nella ripresa dove i nerazzurri hanno accelerato e vinto con merito a cospetto di un Toro che non è quasi mai riuscito ad impensierire seriamente la difesa dell'Inter con Sommer autore di una bella parata su Seck al 35' del primo tempo.

Questa vittoria alla ripresa dopo la pausa della nazionali permette all'Inter di dare un segnale forte al campionato e alla avversarie per la lotta scudetto, ovvero Napoli (vittorioso sul campo del Verona per 3-1), ma anche Milan e Juventus che si sfideranno domenica sera a San Siro. Il Torino, invece, si lecca le ferite e dopo il derby perso contro la Vecchia Signora due settimane fa incassa un'altra sconfitta meritata. A mancare in questa prima fase di campionato sembra essere il grande cuore che ha sempre contraddistinto i granata. Per l'Inter, inoltre, questa vittoria è un buon viatico per la Champions League dove i nerazzurri affronteranno il Salisburgo e dove ottenere tre punti sarà fondamentale in chiave qualificazione.

La cronaca della partita

Dopo 10 minuti di equilibrio la prima occasione capita sui piedi di Lautaro Martinez, su retropassaggio azzardato di Schuurs, ma alla fine l'attaccante dell'Inter si allunga troppo il pallone e spreca una buona chance. Al 18' Thuram prova il tiro in porta ma Milinkovic-Savic para agevolmente. Al 29' Calhanoglu va vicino al gol con una bella punizione che si spegne fuori di poco alla destra del portiere serbo. Al 35' ecco la prima grande occasione per il Toro con Seck che impegna alla parata Sommer. Al 44' Bellanova crossa e Pellegri colpisce di testa: para ancora Sommer.

Nella ripresa Ricci ci prova dalla distanza ma la palla termina alta. Al 50' si fa male Schuurs e al suo posto entra Sazonov. Al 59' vantaggio Inter con Thuram che riceve palla da destra da Dumfries e fredda con un destro potente e angolato Milinkovic-Savic. Al 66' ecco il raddoppio nerazzurro con il capitano Lautaro Martinez. Calcio d'angolo di Calhanoglu, spizzata di testa di Acerbi per il Toro che da posizione ravvicinata di testa batte ancora Milinkovic-Savic. Lautaro viene colpito da Sazonov al 72' ma per arbitro e Var non c'è niente. Al 78' Thuram sfiora la doppietta ma Sazonov chiude bene. L'Inter tiene bene il campo e al 93' Ilic stende in area Mkhitaryan e per Marchetti non ci sono dubbi: è rigore. Dal dischetto Calhanoglu fredda Savic: finisce 0-3 per l'Inter di Simone Inzaghi che vola in testa alla classifica.

I gol della partita

Denzel Dumfries to Marcus Thuram for the GOAL! pic.twitter.com/fa2dYAcw4l — Inter Xtra (@Inter_Xtra) October 21, 2023

Lautaro Martinez GOAL to double the lead! pic.twitter.com/HfJR1URCnJ — Inter Xtra (@Inter_Xtra) October 21, 2023

ll tabellino

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Tameze, Schuurs (51' Sazonov), Rodriguez; Bellanova, Ricci, Linetty (86' Ilic), Lazaro (86' Vojvoda); Seck (74' Gineitis), Vlasic; Pellegri (74' Sanabria). Allenatore: Ivan Juric

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard (57' Dumfries), De Vrij, Acerbi; Darmian, Barella (57' Frattesi), Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco (57' Carlos Augusto); Thuram, Lautaro Martinez (82' Klaassen). Allenatore: Simone Inzaghi

Marcatori: 59' Thuram (I), 66' Lautaro Martinez (I), 95' Calhanoglu (I)

Ammoniti: Barella, Linetty

Arbitro: Matteo Marchetti (Ostia Lido)