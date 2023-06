L'Inter può fare a meno di Barella?

In Inghilterra hanno sganciato la bomba di mercato: Nicolò Barella è finito nel mirino del Newcastle che ha chiuso al quarto posto la Premier League guadagnandosi di diritto l'accesso alla prossima Champions League. I Magpies hanno individuato il centrocampista nerazzurro per rinforzare il centrocampo e sono disposti a sborsare 60 milioni di euro, pochissimi se si considerano i valori di mercato attuale, la forza del giocatore che è sicuramente tra i primi cinque al mondo nel suo ruolo e il suo talento. La sensazione è che per il club sia incedibile (a meno di una clamorosa offerta di mercato) ma per trattare bisogna sfondare il muro dei 100 milioni di euro. Nove gol e 10 assist in questa che è stata la sua migliore stagione in carriera con anche 52 presenze su 57 messe a referto.

Giocatore imprescindibile

Per l'Inter, dunque, Barella è incedibile e anche il calciatore ha manifestato ampiamente la sua volontà di restare in nerazzurro vista anche la sua fede calcistica fin da bambino. Il Newcastle, poi, nonostante l'ottima annata molto probabilmente non è nemmeno una meta ambita dal centrocampista sardo che se mai dovesse lasciare Milano in un prossimo futuro potrebbe farlo per andare a giocare in una grande squadra europea. Nicolò è uno dei leader indiscussi dell'Inter per qualità tecniche e morali e nonostante qualche atteggiamento sopra le righe con i compagni sul terreno di gioco (vedi con Lukaku) il suo rapporto con i compagni è ottimo.

In quattro anni Barella è cresciuto tantissimo, ha disputato 187 presenze con la maglia nerazzurra realizzando 20 reti così distribuite: 13 in campionato, 2 in Coppa Italia, 4 in Champions League e una in Europa League. Corsa, grinta, qualità, inserimenti e assist: un centrocampista completo ed uno dei pochi in Europa a saper fare un po' di tutto e molto bene. Per questa ragione l'Inter difficilmente si priverà della sua colonna, del futuro del club nerazzurro e della nazionale italiana.

Mercato in fermento

L'Inter con André Onana ha trovato finalmente il portiere del presente e del futuro ma nelle ultime settimane il camerunense è stato accostato al Chelsea, anche se nella giornata di ieri si è appreso (forse) che Pochettino voglia puntare su Kepa. I Blues, però, restano vigili sull'ex Ajax ma la sensazione è che l'Inter possa cederlo per un'offerta tra i 70 e gli 80 milioni di euro. Onana è arrivato a Milano a parametro zero e dunque sarebbe una grandissima plusvalenza da mettere a bilancio per un club che ha introitato molto dall'ottima Champions League disputata ma che deve comunque stare attento al bilancio e molto probabilmente almeno un sacrificio andrà fatto.

In difesa è stato confermato de Vrij e con lui Bastoni e Darmian che hanno il contratto. Skriniar saluterà la compagnia mentre D'Ambrosio non sa ancora se il club gli offrirà il rinnovo di contratto. C'è poi la questione Acerbi che dopo una stagione strepitosa vuole la riconferma con l'Inter che vorrà cercare di limare la richiesta di 4 milioni di euro avanzata dalla Lazio. In tutto questo ci sarà poi da investire su uno o due difensori per rimpinguare la rosa.

A centrocampo in quattro sono sicuri di restare: Krijstian Asllani, Hakan Calhanoglu, Henrix Mkhitaryan e Nicolò Barella (nonostante i rumors di mercato). Roberto Gagliardini andrà via dopo sei anni travagliati in nerazzurro mentre su Marcelo Brozovic pende un grande punto di domanda. La cessione del croato potrebbe portare all'acquisto di Sergej Milinkovic-Savic con l'Inter che sogna l'accoppiata con Davide Frattesi, con anche Franck Kessie sempre nel mirino. Sugli esterni Dimarco è certo del suo posto da titolare, mentre a destra non si sa se Bellanova sarà riscattato (anche se pare di sì ma a cifre inferiori ai 7 milioni di euro richiesti dal Cagliari) mentre su Gosens e Dumfries molto dipenderà dalle offerte.

Capitolo attacco infine: Lautaro Martinez è l'unico punto fermo mentre su Romelu Lukaku bisognerà fare un grande lavoro per convincere il Chelsea a cederlo in prestito. Con i Blues si potrebbero imbastire anche altri discorsi ma per ora è prematuro. La sensazione è che Big Rom possa tornare a Milano nelle prossime settimane. Dzeko è tentato dal Fenerbahce con l'Inter che non si straccerebbe le vesti nel caso dovesse partire, stesso discorso per Correa che con l'offerta giusta sarà ceduto. Nel mirino i parametri zero Roberto Firmino e Marcus Thuram più Scamacca e il belga Dodi Lukebakio.