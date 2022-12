"La nostra storia sta finendo". Benzema si congeda (con polemica) dalla Francia

In seno alla nazionale francese si è creato un caso "Karim Benzema" che ha di fatto detto addio ai Galletti. Il Pallone d'Oro in carica, che proprio oggi compie 35 anni, lascia la nazionale francese dopo 97 presenze e 37 reti al suo attivo e con tanto rammarico per non aver disputato la finale di Qatar 2022 ma soprattutto per aver raccolto di meno di quanto avrebbe potuto con la maglia della Francia. Il suo rapporto con la nazionale, infatti, è stato spesso travagliato e per un certo periodo di tempo è stato fatto fuori. Venne infatti escluso dai convocati per l'Europeo del 2016, a causa della vicenda giudiziaria che l'ha visto coinvolto assieme a Mathieu Valbuena e anche dai Mondiali del 2018 in Russia che hanno visto proprio il successo dei transalpini in finale contro la Croazia.

Post criptico

Benzema si è infortunato prima del Mondiale in Qatar ma è comunque rimasto nella lista dei 24 calciatori con Deschamps che nonostante fosse recuperato ha deciso di non schierarlo per dare spazio ai vari Giroud, Thuram, Kolo Muani. Questa cosa al fuoriclasse del Real Madrid non è andata affatto giù ed ecco, nel girono del suo compleanno, il post pieno di orgoglio: "Ho fatto gli sforzi e gli errori necessari per essere dove sono oggi e ne sono orgoglioso! Ho scritto la mia storia e la nostra sta finendo", la didascalia a corredo di una sua foto con la maglia della nazionale francese.

J’ai fait les efforts et les erreurs qu’il fallait pour être là où je suis aujourd’hui et j’en suis fier !

J’ai écrit mon histoire et la nôtre prend fin. #Nueve pic.twitter.com/7LYEzbpHEs — Karim Benzema (@Benzema) December 19, 2022

Benzema avrebbe potuto disputare la finale ma il ct aveva ormai deciso di puntare su Olivier Giroud chiudendogli di fatto le porte. L'ex attaccante del Lione una volta appresa la notizia della sua esclusione definitiva ha lasciato Doha per allenarsi con il Real Madrid, non presenziando alla finale della sua nazionale contro l'Argentina e ignorando l'invito di Emmanuel Macron che avrebbe invece voluto averlo al suo fianco allo stadio. Il giorno prima della finale, inoltre, un piccato Deschamps aveva glissato e si era mostrato infastidito dalle domande sul tema Benzame, rendendo evidente a tutti come ci fosse maretta tra i due e forse qualcosa di più vicino ad una rottura.

La carriera del campione

Due soli i club nella carriera dell'attaccante francese. Il Lione tra il 2004-2005 e 2008-2009 con 66 reti in 148 presenze in sei stagioni. Nell'estate del 2009 il suo approdo al Real Madrid con cui ha scritto pagine incredibili vincendo 5 Champions League, 4 Supercoppe Europee e 4 Mondiali per club con 329 gol segnati in 617 gettoni complessivi. Il recente Pallone d'Oro è solo il coronamento di una grandissima carriera che tra il suo palmares annovera anche 4 campionati francesi, 2 Supercoppe francesi, una coppa di Francia, 2 coppe di Spagna, 4 campionati spagnoli e 4 supercoppe di Spagna per un totale di 30 titoli con i club. Oggi, il suo addio alla nazionale francese con cui avrebbe potuto laurearsi campione del mondo nel 2018 dove fu invece spettatore. Benzema resta comunque un giocatore meraviglioso capace di realizzare la bellezza di 450 reti in carriera.