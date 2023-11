Le pagelle di Italia-Macedonia del Nord: i migliori e i peggiori della partita

L'Italia supera (5-2) allo stadio Olimpico la Macedonia del Nord, nella sfida del Gruppo C valida per le qualificazioni a Euro 2024. Gli Azzurri indirizzano la partita già nel primo tempo: al 17' la sblocca di testa Darmian. Poi sale in cattedra Federico Chiesa con una splendida doppietta. Nella ripresa i macedoni accorciano le distanze grazie al neo Atanasov, che trova la doppietta con un tiro da fuori, deviato da Acerbi. Nel finale prima Raspadori poi El Shaarawy fissano il risultato sul 5-2. Con questa vittoria l'Italia raggunge l'Ucraina a 13 punti. Lunedì 20 novembre a Leverkusen, la sfida con gli ucraini, con due risultati su tre a favore degli Azzurri.

Italia

Gianluigi DONNARUMMA 5.5 - Primo tempo da spettatore non pagante. Avrebbe potuto fare di meglio sul gol macedone, uscendo dai pali. Incolpevole sul secondo gol quando è ingannato dalla deviazione di Acerbi. Due tiri subiti due gol, non è una buona media.

Matteo DARMIAN 7 - Il soldatino nerazzurro si fa valere anche in Nazionale. Tornato in una linea a 4, non ne risente e trova il gol del vantaggio. Poi sfiora la doppietta.

Federico GATTI 6.5 - Schierato da titolare, vive una serata tranquilla con gli attaccanti avversari che non gli danno grossi grattacapi.

Francesco ACERBI 5 - Guida la solita esperienza, sua la distrazione sul primo gol subito, quando lascia tutto solo Atasanov. Poi devia in rete il tiro del centrocampista macedone. Serata sfortunata.

Federico DIMARCO 6.5 - Galvanizzato dall'eurogol col Frosinone, appoggia la fase offensiva visto che ha poco da difendere. Assist nel finale per El Shaarawy.

Nicolò BARELLA 6.5 - Conferma il periodo brillante con tante iniziative e bei fraseggi come il colpo d'attacco sul gol di Chiesa. Va a vuoto col pressing sul secondo gol macedone. Si rifa regalando l'assist a Raspadori.

JORGINHO 5 - Tornato in cabino regia, fallisce il terzo rigore consecutivo con la Nazionale con una pessima esecuzione. Stavolta per fortuna è un errore indolore. Dimostra grande coraggio ma forse è meglio lasciare i prossimi penalty ai compagni. Dal 62' Bryan CRISTANTE 6 - Solito utile contributo, grinta e sostanza.

Giacomo BONAVENTURA 6 - Gioca tra le linee, stavolta non trova lo spunto ma si dimostra una risorsa importantissima per Spalletti. Dal 62' Davide FRATTESI 6 - Con la maglia azzurra fa sempre bene. Stavolta non trova il guizzo con uno dei suoi soliti inserimenti.

Domenico BERARDI 5 - Poco ispirato come gli capita spesso in Nazionale. Un vero peccato perché sarebbe la partita giusta per incidere. Dal 76' Stephan EL SHAARAWY 6.5 - Risponde presente con un bel gol nel finale.

Giacomo RASPADORI 7 - Impiegato da falso nove, attacca la profondità e punta sempre la linea difensiva macedone. Segna il quarto gol con un bel diagonale. In mancanza di un vero bomber si conferma la migliore soluzione al centro dell'attacco. Dal 90' Gianluca SCAMACCA SV

Federico CHIESA 7.5 - Molto attivo sulla sinistra sin dai primissimi minuti. Rivive una splendida serata che mancava dai tempi di Euro 2020. Trova la doppietta con due belle conclusione. Può sorridere anche Allegri vedendo la sua prestazione di stasera. Dal 62' Nicolo ZANIOLO 5 - Soffre il ritorno all'Olimpico. Accolto da qualche fischio dagli spalti. Si vede troppo poco.

Ct: Luciano SPALLETTI 6.5 - Gli Azzurri aggrediscono subito la partita con un gioco molto fluido. Si vede sempre di più la mano del tecnico di Certaldo. Gestisce con saggezza le forze. Ancora una volta la squadra paga cali di tensione, assolutamente da evitare in Ucraina. Ma Raspadori ed El Shaarawy gli regalano un risultato più rotondo.

Macedonia del Nord

Stole DIMITRIEVSKI 6 - Para il rigore calciato molto male da Jorginho poi limita i danni. Ma è difficile chiedergli miracoli.

Jovan MANEV 5 - Soffre l'intraprendenza di Chiesa, il cliente peggiore possibile stasera. Stefan ASKOVSKI 6 - L'uscita di Chiesa è un sospiro di sollievo per lui e per i compagni di reparto.

Nikola SERAFIMOV 5 - Raspadori non gli dà punti riferimento e lui soffre i continui movimenti del piccolo attaccante del Napoli. Provoca il rigore fallito da Jorginho con un fallo di mano.

Visar MUSLIU 5.5 - Controlla Berardi quello meno in veno degli Azzurri. Serata difficile anche per lui.

Bojan DIMOSKI 5 - Esagera con gli interventi fallosi ma tra Chiesa e Dimarco è davvero difficile resistere.

Agon ELEZI 5.5 - Prova a ragionare quando entra in possesso di palla ma stasera è davvero difficile contenere la superiorità degli avversari. Dal 64' Isnik ALIMI 6 - Rinforza il centrocampo con un contributo più di sostanza che di qualità.

Arijan ADEMI 5.5 - Gira a vuoto a metà campo con il pallino del gioco sempre in mano agli Azzurri. Dal 46' Jani ATANASOV 7 - Il suo ingresso cambia la partita. Prima segna di testa poi con un tiro dalla distanza.

Ezgjan ALIOSKI 6.5 - Staziona sulla fascia sinistra, qualche iniziativa nel grigiore totale macedone. Suo l'assist che porta al primo gol di Atasanov.

Enis BARDHI 5.5 - Il capitano macedone dovrebbe appoggiare l'azione offensiva ma ci riesce raramente.

Elijif ELMAS 5.5 - Il jolly offensivo del Napoli è quello con la maggiore qualità ma trova poca assistenza nei compagni di squadra, complice anche una sua cattiva serata. Dal 72' Darko CHURLINOV 6 - Prende il giallo appena entrato, prova a dare vivacità alla manovra ma senza particolari sussulti.

Bojan MIOVSKI 5 - Gioca pochissimi palloni, fagocitato dalla difesa azzurra. Dal 46' Milan RISTOVSKI 6 - I palloni giocabili non sono tanti ma con le sostituzioni di inizio secondo tempo, compresa la sua, la squadra fa decisamente meglio.

Ct: Blagoja MILEVSKI 6 - Stavolta non gli riesce lo scherzetto che ci costò la partecipazione ai Mondiali. La sua squadra dimostra grande carattere rientrando in partita. Considerati i valori dei giocatori a disposizione dimostra la bontà del suo lavoro.

Arbitro: Felix ZWAYER (Germania) 6 - Metro arbitrale europeo. Ineccepibile il rigore. Punisce il gioco falloso dei macedoni con quattro gialli estratti in dieci minuti.