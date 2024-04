Gatti decisivo, Vlahovic sfortunato, Belotti e la grinta che non basta: le pagelle di Juve-Fiorentina

La Juventus piega per 1-0 la Fiorentina e vince il big match della 31esima giornata di Serie A. Tra le fila dei bianconeri prestazione magistrale di tutta la difesa con menzione particolare per Szczesny e Gatti. In attacco Vlahovic e Chiesa non riescono a far male ancora una volta al loro passato ma la prestazione è positiva. Tra le fila dei viola Kouamé e Belotti non la vedono mai e Bonaventura è l'uomo ovunque. Ecco i voti del match del Franchi.

Le pagelle della Juventus

Wojciech Szczesny 7: Poco sollecitato per 73' minuti ma sfodera poi la parata da campione sul bel tentativo mancino di Nico Gonzalez. Certezza.

Federico Gatti 7: Solido in difesa e concreto davanti con il gol che regala tre punti d'oro alla Juventus. Non sarà meraviglioso a livello stilistico ma è terribilmente efficace.

Gleison Bremer 7: Un muro vero e proprio. Gli attaccanti della Fiorentina si infrangono sul brasiliano con Belotti che di fatto non la vede mai. Ci mette lo zampino sul gol della vittoria. Colosso

Danilo 6,5: Ecco un altro giocatore fondamentale per la Juventus e per la sua difesa. Il brasiliano si è ormai calato nella parte di braccetto di sinistra e i risultati sono quasi sempre ottimi.

Andrea Cambiaso 6: Ormai è diventato titolare sull'out di destra rubando il posto a quello che doveva, in teoria e nei piani, essere il titolare ovvero Timoty Weah. Tiene bene in difesa e quando può si spinge in avanti. (dal 75' Carlos Alcaraz 6: Entra per far legna e dare equilibrio al centrocampo)

Weston McKennie 6,5: E pensare che a inizio anno sarebbe dovuto essere un epurato. L'americano pian piano e sfruttando le tante assenze si è ripreso la Juventus. Fisicità, corsa ma anche qualità al servizio della sua squadra.

Manuel Locatelli 6: Davanti alla difesa aiuta la linea difensiva a restare corta e compatta. Partita senza infamia né lode.

Adrien Rabiot 6: Solita prestazione solida del francese che non si risparmia né in fase di rottura né in fase propositiva.

Filip Kostic 6,5: Grande partita dell'esterno serbo. Spina costante nel fianco di Kayode e Nico Gonzalez (dal 60' Iling Jr 6: Pronti via e ruba una palla a Kayode che avrebbe potuto portare il gol del 2-0. Volenteroso)

Dusan Vlahovic 6: Sia lui che Chiesa non sono mai riusciti a far gol alla Fiorentina da quando hanno lasciato i viola. In realtà Dusan questa sera ne aveva segnati ben due entrambi annullati per posizione di fuorigioco. (dall'85' Moise Kean sv)

Federico Chiesa 6: Si sbatte tanto e fa anche delle cose molto buone ma alla fine non punge. Per le sue qualità, però, sarebbe quasi offensivo dargli un voto superiore al 6(dal 60' Kenan Yldiz 5,5: La voglia non manca però si vede poco)

Allenatore Massimiliano Allegri 6,5: La sua Juventus riprende a macinare in campionato e ottiene la seconda vittoria di fila dopo quella in Coppa Italia. Presto per dire se la Vecchia Signora sia guarita ma per adesso il brodino caldo fa bene alla salute e alla classifica.

Le pagelle della Fiorentina

Pietro Terracciano 6: Incolpevole sul gol della Juventus e non particolarmente sollecitato rispetto alle ultime uscite dove aveva dovuto fare gli straordinari.

Michael Kayode 6: Due grandi chiusure e letture difensive per l'esterno della Fiorentina che sta crescendo di partita in partita. Spinge poco ma in difesa tiene bene. Mezzo punto in meno per il pallone regalato a Vlahovic che poteva portare la Juventus sul 2-0. (dall'83' Dodo sv)

Luca Ranieri 6,5: Meglio rispetto al compagno di reparto perché sembra essere maggiormente concentrato e meglio piazzato. Anche lui però soffre troppo le scorribande degli attaccanti bianconeri. Grande salvataggio su Vlahovic dopo il regalo di Kayode e grande chiusura difensiva su Kean al 92'

Nikola Milenkovic 5,5: La Juventus segna un solo gol ma ne avrebbe potuti fare altri e tre gli sono stati annullati per posizioni più o meno nette di fuorigioco. Svagato e non troppo sul pezzo soffre la mobilità e la fisicità di Chiesa e Vlahovic. Rischia l'autogol clamoroso per intercettare un tiro cross velenoso di Kostic.

Cristiano Biraghi 6: Dal suo lato la Juventus spinge ma nemmeno troppo. Il duello con Cambiaso si può considerare in totale parità.

Rolando Mandragora 5,5: Non dominante come in Coppa Italia contro l'Atalanta, anzi molto in sofferenza a cospetto del centrocampo bianconero (dal 46' Maxime Lopez 6: Più palleggio e più movimento per la Fiorentina con in campo il "piccolo" francese che avvia l'azione per il possibile pareggio che però viene vanificato dall'intervento difensivo di Nzola sul tiro di Beltran.

Giacomo Bonaventura 6: "Jack" è l'uomo ovunque della Fiorentina e uomo imprescindibile per Italiano. Usa sempre la sua grande intelligenza calcistica per uscire fuori da situazioni complicate e

Antonin Barak 6: Ci mette qualità e fisico e spesse volte esce vincitore dai duelli a metà campo. (dal 61' Lucas Beltran 6: Entra per dare la scossa ma la Fiorentina non svolta complice anche la sfortuna: sulla sua conclusioen a botta sicura è Nzola a respingergli la conclusione.

Nico Gonzalez 6: Ci prova a sfondare ma Danilo gli chiude spesso la porta in faccia. Non una delle sue partite migliori anche se sfiora il gol con una conclusione a giro delle sue.

Christian Kouame 5: La sua prestazione si riassume in un semplice e azzeccato: Chi l'ha visto? (dal 61' M'Bala Nzola 5,5: Prova a metterci il fisico ma non basta. Si traveste da Lukaku e respinge un tiro di Beltran che finisce poi tra le braccia di Szczesny

Andrea Belotti 5: Questa volta la grinta e la buona volontà non bastano: non la vede mai. (dal 46' Riccardo Sottil 5,5: Un po' meglio rispetto a chi lo ha preceduto ma non incide.)

Allenatore Vincenzo Italiano 5,5: La sua Fiorentina questa sera ha fatto fatica a sviluppare le sue consuete trame. Merito della Juventus e forse anche della stanchezza accumulata dopo le fatiche in Coppa Italia.

Arbitro Federico La Penna (Roma 1) 6,5: Dirige bene una partita sulla carta complicata resa però "facile" dal comportamento dei giocatori in campo.

Valuta bene tutte le situazioni più spinose.