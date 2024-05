Hummels immenso, Mbappé recita scena muta: le pagelle di Psg-Borussia Dortmund

Il Borussia Dortmund, dopo aver vinto 1-0 all'andata, replica lo stesso punteggio anche al Parco dei Principi contro un Psg che ha fatto davvero poco per guadagnarsi la finale di Wembley. Tutti promossi tra le fila dei gialloneri, con menzione particolare per il match winner Hummels, anche se tutti i ragazzi di Edin Terzic hanno disputato una partita enorme. Tra le fila del Psg, invece, fioccano le insufficienze con Zaire-Emery, Mbappé, Beraldo e Goncalo Ramos ampiamente bocciati. Ecco i voti del match del Parco dei Principi:

Le pagelle del Psg

Gianluigi Donnarumma 6,5: Sul gol di Hummels non ha colpe. Compie un grande intervento sul tentativo di sinistro di Adeyemi.

Achraf Hakimi 5,5: Non particolarmente ficcante e a tratti impreciso. La copia sbiadita del giocatore inarrestabile che tutti conoscono.

Marquinhos 6,5: Uno dei migliori in campo del Psg. Risolve tante situazioni spigolose con grandi chiusure. Uno degli ultimi a mollare.

Lucas Beraldo 5: Meno preciso rispetto al compagno di reparto. Si perde Hummels che non perdona.

Nuno Mendes 6: Colpisce una clamorosa traversa e tutto sommato è uno dei più propositivi della sua squadra

Warren: Zaire-Emery 5: Dispiace dover essere severi con un classe 2006 che gioca ormai come un veterano. La sua partita sarebbe da 6,5 ma il suo errore a pochi passi dalla porta, con il palo colpito a Kobel battuto, grida ancora vendetta. (dal 76' Lee Kang-in 6: Ci mette voglia e già questo è sinonimo di come avrebbe forse giocare qualche minuto in più)

Vitinha 6: Il più lucido del centrocampo del Psg. Geometrie, qualità e quantità al servizio della squadra ma questa sera non basta. Sfortunato sulla traversa al minuto 88'.

Fabian Ruiz 5: Lento e a tratti irritante. (dal 63' Marcos Asensio 5: Entra ma non si vede, mai)

Ousmane Dembélé 5,5: All'andata fece decisamente meglio. Gara anonima del grande ex della partita.

Gonçalo Ramos 5: Si muove tanto ma lo fa male. Da pochi passi spreca un'ottima occasione. Dov'è finito quel talento che incantava con la maglia del Benfica? (dal 63' Emile Barcola 5,5: Entra con più piglio e voglia di chi l'ha preceduto ma non basta)

Kylian Mbappé 4,5: Parte largo e poi termina al centro come falso nueve ma la sostanza non cambia: non riesce mai ad essere pericoloso per meriti degli avversari, per demeriti dei compagni che lo servono poco e male, ma anche e soprattutto per demeriti suoi. Voto pesante ma da un fuoriclasse come lui ci si aspettava qualcosa di più, molto di più

Allenatore Luis Enrique 4: Diciamolo chiaramente: si tratta di un mezzo fallimento. Il suo Psg dopo aver passato a stento il girone, non ha poi offerto partite brillanti nelle sfide ad eliminazione diretta se non i quarti di finale di ritorno contro il Barcellona (in 10 uomini per oltre un'ora). Ha ragione a dire che la vita va avanti ma non sappiamo se Nasser Al-Khelaifi, patron del Psg, sarà della stessa opinione...

Le pagelle del Borussia Dortmund

Gregor Kobel 6.5: Il Psg tira ma lo fa sempre centralmente. Serata non particolarmente movimentata. Salvato dal palo sul tentativo di Zaire-Emery. Mezzo punto in più per il tiro di Mbappé parato al minuto 86' con aiuto della traversa.

Julian Ryerson 6,5: A destra è ormai diventato una sicurezza e riesce ad arginare bene un certo Mbappé (a dire il vero non in stato di grazia)

Mats Hummels 8: In difesa praticamente impeccabile, segna anche il gol che gela il Parco dei Principi e permette al Dortmund di chiudere la pratica. Esperienza

Nico Schlotterbeck 7: Come il compagno di reparto gioca una partita quasi perfetta in difesa. Le palle alte sono tutte le sue. Muro

Ian Maatsen 6: Meno propositivo rispetto alla gara d'andata ma pur sempre utile imprescindibile

Emre Can 6,5: Mette il fisico e l'esperienza al servizio della squadra. Equilibratore di centrocampo necessario

Marcel Sabitzer 6,5: A metà campo si fa sentire con i suoi recuperi e la sua fisicità.

Jadon Sancho 6,5: Finalmente è tornato ad essere quel giocatore imprevedibile che aveva fatto innamorare i tifosi del Dortmund. Fa tante cose buone dentro ad una partita difficile ed intensa. (dal 67' Niklas Sule 6: Entra per alzare il muro giallonero e ci riesce alla grande)

Julian Brandt 6,5: Usa sempre la testa e pennella l'assist per il suo compagno di squadra che ringrazia e buca Donnarumma. Giocatore fondamentale (dall'85' Felix Nmecha sv)

Karim Adeyemi 6,5: La sua velocità in campo aperto mette in continua apprensione la difesa del Psg. Donnarumma gli dice no dopo una bella galoppata di oltre 50 metri. Indemoniato (dal 56' Marco Reus 6: Entra per tenere alto il livello qualitativo e per portare esperienza. Missione compiuta

Niclas Fullkrug 6: All'andata era stato letale con un gol tutto fisico, tecnica e potenza. Questa volta recita scena muta ma gioca di sponda per la squadra e dà tanti punti di riferimento ai suoi compagni.

Allenatore Edin Terzic 9: Compie un vero e proprio capolavoro portando il Dortmund in finale di Champions League dopo aver vinto un girone di ferro a cospetto di Psg e Milan. Anche questa sera la sua squadra è stata praticamente perfetta. Chapeau

Arbitro Daniele Orsato (Italia) 7,5: Non si fa condizionare dall'ambiente caldo dall'alto dei suoi quasi 49 anni e dopo tantissime partite dirette.

Valuta bene, accordando il calcio di punizione al Psg, sul contatto al limite dell'area Dembélé-Hummels. Impeccabile