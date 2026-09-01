Poker Roma nel segno di Malen. Dea ok al 96’

Un altro show della Roma nel segno di Donyell Malen, Samardzic consegna al 96′ la vittoria all’Atalanta nel match con il Bologna. Alla prima il poker casalingo con la Fiorentina, ieri a Lecce i giallorossi hanno segnato ancora 4 reti firmate dall’attaccante olandese (doppietta), dall’argentino Soulé - che nell’ultima giornata di mercato potrebbe addirittura lasciare i giallorossi (intanto diventa il giocatore più giovane della A a segnare in ognuna delle ultime 5 stagioni) - e dal portoghese Mora. Impatto devastante della squadra di Gasperini sul campionato: otto gol segnati, zero subiti.

Era dai tempi di Montella (stagione 2004-2005) che un calciatore della Roma non realizzava almeno quattro reti nelle prime due giornate. Malen è andato oltre, arrivando a 5 in stagione e a venti con la maglia giallorossa in 22 partite da gennaio a oggi. L’ex Aston Villa impiega 183 secondi per mettere la sua firma, complice l’erroraccio di Gaspar che poi con il suo rilancio corto avvierà anche l’azione del raddoppio romanista sempre firmato dall’olandese al 23′. Soulé due minuti più tardi arrotonda il punteggio, chiudendo di fatto la pratica. Mora completa il poker a metà del secondo tempo, nel finale il debutto dell’ex Dea De Roon.

L’Atalanta soffre, rischia contro il Bologna più propositivo nel primo tempo e con un palo colpito da Cambiaghi nel secondo, ma trova con Samardzic in pieno recupero il successo che la tiene attaccata al treno delle squadre di testa. E oggi con Parma-Cremonese e Torino-Monza riparte la Coppa Italia: in 4 giorni verranno decise le otto squadre che a dicembre sfideranno le big del torneo. Gare in diretta su Italia 1.