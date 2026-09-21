Qualcuno, vedendo la schiera dei simil tifosi da curva che allo Juventus Stadium si sono girati durante il minuto di silenzio per Sandro Mazzola, chiederebbe il pugno duro contro certa gente che vive eternamente in lotta con la propria intelligenza. Ma non vogliamo qui essere così banali.

Se proprio volessimo intervenire definitivamente, suggeriamo comunque di ingaggiare quei due gentiluomini a quattro ruote che hanno animato a motori spenti una gara di Nascar Cup al Bristol Motor Speedway. In pratica Ryan Blaney e Carson Hocevar sono venuti alle mani a causa di un incidente che ha impedito ad uno dei due di centrare il podio, dopo che il primo ha cocciato contro il secondo (e viceversa) finendo contro il muro mentre stava lottando per il secondo posto. Risultato: alla fine è giunto 33esimo, e capirete che non gli è andato giù il rivale stesse festeggiando di essere arrivato terzo. Da qui la rissa da Far West con un paio di ganci da far rimpiangere un Alì-Frazier dei bei tempi, seguito da un “ci vediamo dopo” - quando sono stati separati - che ha fatto presagire un successivo incontro al vicino saloon.

Ma no, stiamo scherzando ovviamente: con la violenza non si risolve nulla e infatti gli americani hanno giustamente condannato il fatto. Però quando siamo capitati sul video della rissa in quell’autodromo, all’inizio c’era una scritta di avvertimento: “Queste immagini potrebbero urtare la vostra sensibilità”. La cosa triste è che a quel punto avevamo già visto di peggio.

Ps. La questione comunque l’hanno risolta i tifosi del Milan con il loro rispettoso silenzio seguito da un applauso: bravissimi.