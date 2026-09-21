Leao flop: tifosi gala già irritati

Lucio Dalla cantava che «nel centro di Bologna non si perde neanche un bambino». A Istanbul, invece, Leao riesce a perderne 21 di palloni in una partita. Ventuno! Un Pulcino non ce la fa sicuramente. Il problema, però, non è perdere palla, ma passeggiare per il campo come se dovesse recuperarla qualcun altro. Affare per il Milan.

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L’Inter va sotto a Roma contro dei gagliardi giallorossi, reagisce e alla fine il 2-2 lascia persino qualche rimpianto. Forte questa Internazionale: ha compattezza, qualità e soprattutto una gran voglia di vincere, anche quando la partita sembra girare male. C’è però un difetto che alla lunga può costare caro perché prende tanti, troppi gol.

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Follia in NASCAR, roba per americani. Due piloti trasformano il dopo gara in un incontro di boxe, tra pugni e parapiglia generale. Ma pensavano di essere in un film di Van Damme? Va bene lo spettacolo, va bene l’adrenalina, ma qui mancavano soltanto Jean-Claude a bordo pista e la musica di Kickboxer. Casco obbligatorio nel post gara.