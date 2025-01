Rafa Leao prende per mano il Milan: e Conceiçao supera il Como

Ascolta ora 00:00 00:00

È la prima vittoria di Sergio Conceiçao alla guida del Milan. Non sarà ricordata per la qualità del calcio esibito. Non sarà ricordata per la magnifica prova di Morata piuttosto che di Theo Hernandez. È stata la notte di Rafa Leao che a un certo punto, quando l’evento volgeva al peggio (gol di Diao in apertura di ripresa), ha deciso di prendersi il Milan, caricarselo sulle spalle e di provvedere a una clamorosa remuntada (2 a 1 con gol fortuito di Theo Hernandez).

Il costo del successo però è molto pesante. Oltre ai 6 ammoniti (e Morata tra questi deve saltare per squalifica la sfida con la Juve di sabato), c’è da mettere nel conto un paio di infortuni doc, Pulisic e Thiaw tra i più attivi in questo difficile e tormentato gennaio milanista. Quello che più preoccupa è la fattura del gioco.

é come se passando da una visione all’altra, da una gestione all’altra, tecnica intendiamo dire, il Milan abbia perso le poche certezze e navighi a vista cercando di interpretare al meglio le idee della nuova guida. Per fortuna c’è Leao. Il resto è tutto da inventare. Como castigato da un paio di abbaglianti gol, ma il suo calcio è di tutto rispetto. E i nuovi arrivati, Diao e Caqueret, promettono di regalare grandi soddisfazioni.