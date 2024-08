Il Napoli conquista tre punti nel recupero. Il Parma finisce senza portiere

Ascolta ora 00:00 00:00

Il Napoli vince 2-1 in rimonta contro il Parma al Maradona nella sfida valida per la terza giornata di Serie A. Una vittoria soffertissima per la squadra di Conte arrivata nei minuti di recupero con i gol di Lukaku e Anguissa, quando il Parma rimasto in dieci uomini è stato costretto a schierare in porta il difensore Delprato, a causa dell'espulsione del portiere Suzuki.

I ducali hanno confermato tutte le qualità messe in mostra nelle prime due partite, chiudendo il primo tempo in vantaggio per 1-0 con il rigore di Ange-Yoan Bonny. Qualche minuto prima la squadra di Pecchia aveva colpito due volte il legno nella stessa azione prima con un colpo di testa di Kowalski, finito sulla traversa poi con il palo colpito da Bonny. La svolta della partita arriva al 75'. Il portiere Suzuki viene espulso per doppia ammonizione. Pecchia ha finito i cambi ed è costretto a mettere il difensore Delprato in porta. Dopo un rigore discusso prima assegnato agli azzurri poi tolto dall'arbitro Tremolada, il Napoli ribalta il risultato. Pareggia prima Romelu Lukaku al 92' poi segna di testa Zambo Anguissa. L'ultimo brivido lo regala Almqvist, che sciupa l'occasione del pari al 12° minuto di recupero. Esplode il Maradona, il Napoli vince una partita infinita e si porta a 6 punti.

Primo tempo

Il Napoli parte subito forte, pressando alto sulla difesa del Parma. La prima conclusione è di Kvaratskhelia, la sua conclusione finisce alta da posizione defilata. Al 6' in casa emiliana si fa male Valeri, al suo posto entra Delprato. Il Parma si scuote e colpisce due legni in trenta secondi. Al 15' Delprato crossa dalla destra, arriva dall'altra parte Kowalski che di testa centra la traversa. Sulla prosecuzione dell'azione Bonny tira dal limite e colpisce la base del palo. La squadra di Pecchia prende fiducia. Sohm si inserisce nella difesa azzurra e appoggia per Bonny. Meret in uscita stende l'attaccante francese, Tremolada fischia rigore. Si incarica della battuta lo stesso Bonny. Conclusione centrale che spiazza Meret. Gli azzurri reagiscono al 25' sempre con Kvara, la sua conclusione al volo viene murata da Delprato. Gli ospiti sono sempre pericolosi quando attaccano. Man appoggia per Bernabé, controllo e tiro del numero dieci, palla di pochissimo a lato. Negli ultimi minuti aumenta la pressione del Napoli. Ancora ispirato Kvara: rientra sul destro e conclude sul secondo pallo, Suzuki respinge e Circati allontana. Il Parma resiste agli assalti avversari e chiude il primo tempo in vantaggio.

Secondo tempo

Subito un cambio per Conte, entra Spinazzola al posto di Olivera. Il Napoli attacca a testa bassa e il Parma fa molta più fatica a ripartire rispetto al primo tempo. Tutte le azioni degli azzurri partono dai piedi di Kvara. Il georgiano ci prova da fuori e scalda i pugni a Suzuki. Due cambi per Pecchia, dentro Almqvist e Cancellieri, fuori Kowalski e Bonny. Conte si gioca la carta Lukaku al posto di Raspadori. Al 66' Napoli vicinissimo al vantaggio. Piazzato di Lobotka, arriva Buongiorno sul secondo palo in spaccata, palla che si stampa sulla traversa. Entra anche Neres al posto di Politano. Al 75' cambia la partita il portiere Suzuki si fa espellere per doppia ammonizione, dopo aver scalciato Neres dopo il rinvio. Pecchia ha finito i cambi in porta va Delprato. All'89' ingenuità di Almqvist, che è intervenuto con Simeone spalla alla porta. Tremolada dà rigore poi rivendendo al Var ci ripensa. Il Parma ormai è alle corde. Al 92' imbucata in area per Lukaku che si gira e conclude di potenza ad incrociare, Delprato non può nulla. Adesso gli azzurri vogliono la vittoria. Pallone messo in area da Neres, Anguissa incorna di testa, segnando il gol vittoria. Senza avere più nulla da perdere, il Parma va all'attacco. Almqvist conclude a botta sicura, parata di Meret. Poi Di Lorenzo salva in corner. Finisce così, tre punti soffertissimi per il Napoli.

Il tabellino

NAPOLI (3-4-2-1) - Meret; Rrahmani, Buongiorno, Olivera (46' Spinazzola); Di Lorenzo, Lobotka, Anguissa, Mazzocchi (78' Simeone); Politano (69' Neres), Kvaratskhelia; Raspadori (62' Lukaku). Allenatore: Antonio Conte

PARMA (4-2-3-1) - Suzuki; Coulibaly, Balogh (73' Osorio), Circati, Valeri; Sohm, Bernabe; Man, Kowalski (57' Almqvist), Mihaila (73' Charpentier), Bonny (57' Cancellieri). Allenatore: Fabio Pecchia

Marcatori: Bonny (P) rigore 19', Lukaku (N) 92', Anguissa (N) 96'

Ammoniti: Anguissa (N), Lobotka (N), Mihaila (P), Delprato (N)

Espulsi: Suzuki (P) 75'

Arbitro: Paride Tremolada (Monza)