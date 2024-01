La Roma supera il Verona all'Olimpico: vittoria al debutto per De Rossi

La Roma vince 2-1 contro l'Hellas Verona all'Olimpico, nella sfida valida per il 21° turno di Serie A.

Parte col piede giusto l'avventura di Daniele De Rossi sulla panchina giallorossa con una vittoria che serve a spegnere la contestazione dei tifosi di inizio partita (verso la società, Smalling e Renato Sanches). L'Hellas era l'avversario ideale quest'oggi per dare uno schiaffo alla crisi. Dopo le cessioni di Hien, Terracciano, Faraoni, Doig e Ngonge, sarà molto difficile per Baroni trovare la quadratura giusta in poco tempo. Va dato comunque merito agli scaligere di aver tenuto in bilico al match fino alla fine con grande orgoglio e dignità.

Al 20' apre le marcature Romelu Lukaku, che ben servito da El Shaarawy dal centro dell'area di rigore trafigge Montipò. Il raddoppio arriva dopo cinque minuti con il capitano Lorenzo Pellegrini, con una conclusione forte sotto la traversa. Nella ripresa la squadra di Baroni prova a reagire e fallisce un rigore (calciato fuori) con Djuric. Poi trova il gol con Michael Folorunsho, la sua conclusione da 30 metri, non viene trattenuta da Rui Patricio. I gialloblù provano il tutto per tutto ma la Roma resiste e porta a casa la vittoria.

Con questa vittoria i giallorossi si portano a 32 punti e aggancia il Bologna al settimo posto. Gli scaligeri restano terzultimi a 17 punti. Prossimo turno Salernitana-Roma (29 gennaio alle 20.45) e Hellas-Frosinone (28 gennaio alle 15.00).

La partita

Out Mancini e Cristante per squalifica, De Rossi sceglie la difesa a 4 con Huijesn e Llorente centrali, Karsdorp e Spinazzola terzini, davanti a Rui Patricio. In regia Paredes, ai suoi lati Pellegrini e Bove. In avanti Dybala ed El Sharawy in appoggio a Lukaku.

Persi Doig e Ngonge, Baroni si affida Djuric sostenuto da Mboula, Suslov e Saponara. In medana spazio a Serdar e Folorunsho. In difesa coppia centrale Dawidowicz e Magnani, sulle fasce Tchatchoua e Cabal. In porta Montipò.

Primo tempo

All'8' arriva la prima occasione per la Roma. Bel filtrante di Bove per Karsdrop che tutto solo in area cerca l'appoggio per Lukaku invece di tirare, la difesa gialloblù mura la conclusione dell'attaccante belga. Sono i giallorossi a fare la partina con l'Hellas che risponde colpo su colpo. La squadra di De Rossi trova il vantaggio al 20'. Azione personale di El Shaarawy che salta un paio di avversari e serve a Lukaku un pallone solo da spingere in porta. Il raddoppio arriva dopo solo cinque minuti. Lukaku si allarga e crossa al centro per El Shaarawy che manca il controllo, Pellegrini subentra alle sue spalle, stoppa e col sinistro calcia fortissimo sotto la traversa. Non ce la fa Spinazzola, dentro al suo posto Kristensen. Al 30' la Roma sfiora il tris. Dopo un batti e ribatti in area, la sfera arriva sui piedi di Huijsen, il suo tiro va non lontano dal palo. I giallorossi controllano la partita senza problemi e chiudono il primo tempo in vantaggio 2-0.

Secondo tempo

Baroni si gioca subito la carta Bonazzoli al posto di Mboula. Al 56' gol annullato ai gialloblù. Susov crossa in area per Folorunsho, il centrocampista insacca di testa dopo aver spinto Karsdorp. L'arbitro Sacchi ferma tutto. Gli ospiti insistono e sprecano l'occasione per riaprire la partita. Un colpo di testa di Djuric trova il fallo di mano di Llorente: è rigore. Si incarica della battuta il gigante bosniaco che spiazza Rui Patricio ma manda altissimo. Il gol è nell'aria, al 76' una conclusione da lontano di Folorunsho piega le mani di Rui Patricio, che non trattiene. La squadra di Baroni va a caccia del pareggio. La Roma riesce a difendere il vantaggio, conquistando tre punti fondamentali con qualche sofferenza di troppo.

Il tabellino

ROMA (4-3-2-1) - Rui Patricio; Karsdorp, Huijsen, Llorente, Spinazzola (28' Kristensen); Pellegini, Paredes, Bove; Dybala (59' Zalewski), El Shaarawy (82' Belotti); Lukaku. Allenatore: Daniele De Rossi

HELLAS VERONA (4-2-3-1) - Montipò; Tchatchoua, Dawidowicz, Magnani, Cabal; Serdar, Folorunsho; Mboula (47' Bonazzoli), Suslov, Saponara (77' Cruz); Djuric (76' Henry). Allenatore: Marco Baroni

Marcatori: Lukaku (R) 20', Pellegrini (R) 25', Folorunsho (HV) 76'

Ammoniti: Paredes (R), Dawidowicz (HV), Folorunsho (HV), Llorente (R)

Note: Djuric calcia alto un rigore al 66'

Arbitro: Juan Luca Sacchi (Macerata)