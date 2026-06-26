La sfida del gol

Norvegia-Francia cioè Haaland contro Mbappé. Prima la Norvegia perché gioca in casa, anche se il quartiere generale della Francia è a 20 km dallo stadio di Boston (dove si comincia alle 9 della sera italiana), e quello della Norvegia a 1.200. La nuova nobiltà mondiale, 4 finali dal '98 in poi, con 2 titoli, contro chi dal '98 non c'era. Entrambe a punteggio pieno e già qualificate: si gioca non solo per la gloria ma per evitare il campo minato che l'algoritmo della Fifa ha riservato a chi finisce secondo nel girone.

La Francia è senza ct, perché Didier Deschamps è rientrato a Bayonne per i funerali della mamma Ginette. Domani sera sarà di nuovo a Boston. In panchina va la sua ombra Guy Stéphan, che lo accompagna da tutta la carriera e che lo ha già sostituito 4 anni per analogo evento luttoso, la morte del papà (la Francia perse contro la Danimarca una partita di Nations League). Il dubbio della Francia è lo stesso del PSG: Barcola o Doué? Finora una per uno, mentre in difesa, Digne probabilmente ha scalzato Theo.

Messi e Ronaldo non si sono mai sfidati in vent'anni di Mondiali (in Nazionale solo 2 amichevoli, con 1 vittoria e 1 gol ciascuno). Haaland e Mbappé s'incrociano alla prima occasione, dopo che le loro squadre non lo fanno da 12 anni (in amichevole). Il futuro sarebbe loro, se non lo fosse già il presente (in stagione: Haaland 38 gol col City; 42 Mbappé col Madrid), da cui però i due highlander non vogliono proprio uscire. Insomma, è la sfida più attesa di questa prima, noiosa, parte del Mondiale. Poi arriveranno i botti, adesso accontentiamoci.

Due doppiette ciascuno e Messi ha fatto addirittura meglio. Il traguardo che conta resta la coppa, almeno per la Francia e l'Argentina, la Norvegia potrebbe accontentarsi già di spaventare Ancelotti, ma questo ritmo (anche Vini ha 4 gol, ma una partita in più), dopo quello di Klose c'è un altro record che rischia di essere aggiornato ed è vecchio di 68 anni. Mondiali '58 in Svezia, quello dei 6 gol del non ancora 18enne Pelé. Just Fontaine, uno che poi smise di giocare a 27 anni per la doppia frattura di una gamba, di gol ne fece addirittura 13 in sole 6 partite, cioè più di 2 per volta (e 30 in sole 21 partite con i Bleus).

Oggi le partite possono essere 8: per chi arriva fino in fondo, batterlo non è impossibile. Just Fontaine, che i francesi chiamavano Giustò, è morto nel 2023 da primatista. Mbappé ha una ragione in più per fare gol. Anche Haaland è avvisato.