Leggi il settimanale
Abbonati Leggi
In evidenza

La sfida al MetLife con allerta nubifragio

L’anno scorso c’era l’allarme per le temperature troppo elevate (attorno ai 31 °C), mentre quest’anno il sindaco di New York, Zohran Mamdani, ha lanciato l’allerta maltempo

La sfida al MetLife con allerta nubifragio
00:00 00:00
Segui Il Giornale su Google Discover Scegli Il Giornale come fonte preferita

Il MetLife Stadium, casa dei New York Giants e dei Jets, ospiterà la finale dei Mondiali 2026 dopo essere stato, proprio un anno fa (13 luglio), il teatro della finale del primo Mondiale per Club. Oggi, come allora, il meteo è al centro dei riflettori. L’anno scorso c’era l’allarme per le temperature troppo elevate (attorno ai 31 °C), mentre quest’anno il sindaco di New York, Zohran Mamdani, ha lanciato l’allerta maltempo. Scampato il pericolo dell’inquinamento da polveri sottili provocato dagli incendi in Canada, i meteorologi sostengono che i venti dovrebbero spingere il fumo verso est, migliorando le condizioni atmosferiche. A preoccupare, però, è la pioggia, già protagonista durante la fase a gironi della competizione.

Mamdani, tramite X, ha avvertito che nella giornata di oggi sono attesi «forti temporali», con raffiche di vento «potenzialmente distruttive» e piogge intense, «con rischio di allagamenti improvvisi». La Spagna ha dovuto annullare ieri la sua ultima sessione di allenamento, sui campi del Melanie Lane Training Ground nel New Jersey, proprio a causa di un temporale.

Segui Il Giornale su Google Discover Scegli Il Giornale come fonte preferita
Commenti
Pubblica un commento
Non sono consentiti commenti che contengano termini violenti, discriminatori o che contravvengano alle elementari regole di netiquette. Qui le norme di comportamento per esteso.

A partire dal 23 luglio sarà necessario aggiornare la password del tuo account.
Segui la procedura guidata "Hai dimenticato la password?", tutti i dati e le informazioni del tuo profilo rimarranno invariati.

A partire dal 23 luglio sarà necessario aggiornare la password del tuo account.
Segui la procedura guidata "Hai dimenticato la password?", tutti i dati e le informazioni del tuo profilo rimarranno invariati.

Accedi
Registrati
Hai dimenticato la password?
ilGiornale.it Logo Ricarica