La sfida al MetLife con allerta nubifragio

Il MetLife Stadium, casa dei New York Giants e dei Jets, ospiterà la finale dei Mondiali 2026 dopo essere stato, proprio un anno fa (13 luglio), il teatro della finale del primo Mondiale per Club. Oggi, come allora, il meteo è al centro dei riflettori. L’anno scorso c’era l’allarme per le temperature troppo elevate (attorno ai 31 °C), mentre quest’anno il sindaco di New York, Zohran Mamdani, ha lanciato l’allerta maltempo. Scampato il pericolo dell’inquinamento da polveri sottili provocato dagli incendi in Canada, i meteorologi sostengono che i venti dovrebbero spingere il fumo verso est, migliorando le condizioni atmosferiche. A preoccupare, però, è la pioggia, già protagonista durante la fase a gironi della competizione.

Mamdani, tramite X, ha avvertito che nella giornata di oggi sono attesi «forti temporali», con raffiche di vento «potenzialmente distruttive» e piogge intense, «con rischio di allagamenti improvvisi». La Spagna ha dovuto annullare ieri la sua ultima sessione di allenamento, sui campi del Melanie Lane Training Ground nel New Jersey, proprio a causa di un temporale.