Sospiro di sollievo per Gudmundsson, assolto dall'accusa di cattiva condotta sessuale

Albert Gudmundsson è stato assolto dalle accuse di cattiva condotta sessuale. Il calciatore islandese è stato prosciolto dal tribunale distrettuale di Reykjavík che si è riunito questa mattina. A rendere nota la sentenza è il portale islandese visir.is. Vilhjalmur H. Vilhjalmsson, l'avvocato del calciatore, ha affermato che ritiene che il risultato sia giuridicamente corretto. "Si tratta di un giudizio dettagliato e ben motivato" , ha detto. "Accogliamo con favore questo risultato".

Il legale ha spiegato che le motivazioni della corte sono lunghe più di venti pagine. L'attaccante della Fiorentina era già stato dichiarato innocente in primo grado e ora anche in secondo. La controparte ha tempo fino a novembre per presentare ricorso, con l'eventuale terzo grado di giudizio che a quel punto farebbe slittare il processo al 2025.

Sospiro di sollievo dunque per il genietto islandese. Gudmundsson lo scorso 12 settembre era tornato in Islanda per fare la sua deposizione in Tribunale. Un procedimento che fa seguito alla denuncia presentata da una donna in relazione a fatti che sarebbero accaduti in un locale della capitale islandese nell'estate 2023. Il caso era stato in un primo momento archiviato. Qualche mese fa la donna aveva presentato ricorso per i fatti accaduti nella capitale islandese oltre un anno fa e il pubblico ministero ha deciso di riaprire il caso, aprendo le porte a una possibile condanna per il giocatore. Per questa vicenda l'attaccante era stato messo fuori squadra dall'Islanda: secondo le regole della federazione non avrebbe potuto giocare e infatti era sceso in campo soltanto per due partite, nel periodo in cui la Procura distrettuale aveva deciso di archiviare il caso.

In tutto questo tempo, Gudmundsson aveva mostrato sempre grande serenità, certo di provare la propria innocenza. Di fatto l'accusa di violenza sessuale nei suoi confronti aveva condizionato il calciomercato e anche il possibile approdo all'Inter, a lungo caldeggiato e poi non andato a buon fine. Ma nel suo contratto con la Fiorentina è stata approntata una clausola ad hoc: il calciatore è stato prelevato dal Genoa con un prestito oneroso con obbligo di riscatto, che si sarebbe trasformato in semplice diritto qualora il processo dovesse portare a una condanna.

Adesso Gud potrà anche ritrovare la sua Nazionale che aveva sospeso le chiamate in attesa di giudizio.

Ma soprattutto concentrarsi totalmente sulla Fiorentina. Le prestazioni dell'islandese con la maglia viola sono state subito decisive con tre gol decisivi che hanno portati sei punti alla squadra di Palladino. Insomma Firenze è già pronta a legarsi al suo nuovo idolo.