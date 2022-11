La top 11 di chi non ha mai vinto un Mondiale. Quanti fuoriclasse a secco

I Mondiali in Qatar sono ormai alle porte e c'è curiosità di sapere se la Francia si confermerà campione del mondo o se qualche altra nazionale detronizzerà i Galletti che hanno vinto l'ultima edizione del 2018 giocata in Russia. Il fenomeno Pelé è riuscito nell'impresa di metterne ben tre in bacheca (nessuno come lui), mentre un altro verdeoro, Cafù, ne ha vinti due, Ronaldo Il Fenomeno uno da protagonista nel 2002 e uno da panchinaro 17enne nel 1994.

C'è dunque chi ha vinto più di un Mondiale, e come visto sono pochissimi, c'è chi ne ha vinto solo uno come ad esempio i 23 azzurri dell'Italia di Marcello Lippi. C'è addirittura chi, e si tratta di grandi campioni, non ne ha mai vinto nemmeno uno e i nomi in questione sono di veri fuoriclasse. Questo speciale 11 è stato stilato dal Corriere dello Sport.

Paolo Maldini, Giacinto Facchetti e Roberto Baggio, tre fuoriclasse italiani che non hanno mai avuto il piacere di vincere un titolo mondiale. La bandiera del Milan ha vinto cinque Champions League ma niente a livello di nazionale, stessa cosa per Facchetti capace di vincere due coppe dei campioni con l'Inter, un titolo europeo con la nazionale. Il Divin Codino, invece, Pallone d'oro nel 1993 non ha mai vinto niente con l'Italia e ha sulla coscienza il rigore fallito a Usa 94 che condannò l'Italia di Sacchi alla sconfitta contro il Brasile (prima di lui sbagliarono anche Franco Baresi e Daniele Massaro).

E cosa dire dei quattro orange Ronald Koeman, Frank Rijkaard ma soprattutto Marco Van Basten e Johan Cruijff: nessuno di loro è mai riuscito a vincere un Mondiale. Unico titolo per i tulipani, l'Europeo conquistato nel 1988. Per finire anche il grande portiere Lev Jashin, Michel Platini, Alfredo Di Stefano e il più recente Douglas Maicon non hanno mai vinto un Mondiale in carriera.

Ecco la top 11 dei grandi campioni che non ha mai vinto i Mondiali:

Lev Jashin, Maicon Douglas Sisenando, Paolo Maldini, Ronald Koeman, Giacinto Facchetti, Frank Rijkaard, Alfredo Di Stefano, Marco van Basten, Johan Cruijff, Roberto Baggio, Michel Platini.

Non solo, però, perché c'è anche chi non ha mai preso parte ad un Mondiale e anche in questo caso i nomi sono di insospettabili. Ecco i 10 giocatori che non hanno mai giocato un mondiale e messi in risalto da Spormtediaset. Gunnar Nordhal non riuscì a prendere parte ai Mondiali causa dell’ostracismo della federazione svedese, che non gli perdonò la decisione di essersi trasferito in Italia divenendo professionista.

Alfredo Di Stefano, bomber del Real Madrid degli anni '50 e '60 ha vestito la maglia di tre diverse nazionali ma non ha mai giocato un Mondiale. Argentino di nascita, rifiutò la convocazione per il Mondiale di Brasile '50 a causa delle tensioni nel paese. Nel 1958 ottenne la cittadinanza spagnola, ma le Furie Rosse non si qualificarono per il Mondiale e nel 1962 si infortunò

Ryan Giggs scelse il Galles e non l'Inghilterra per colpa dei pessimi rapporti con il padre e questo gli è costato il fatto di non aver mai giocato un Mondiale. L'ex United non ci sarà nemmeno da ct del Galles a Qatar 2022 visti i suoi problemi giudiziari.

George Weah, grande attaccante africano del Milan e pallone d'Oro nel 1995 , avrebbe potuto giocare per la Francia ma scelse la Liberia che non si è mai qualificata ai Mondiali.

George Best, è un altro Pallone d’Oro che non ha mai disputato la Coppa del Mondo con la sua Irlanda del Nord.

Eric Cantona è stato davvero sfortunato perché la Francia non si è qualificata ai Mondiali del 1990 e del 1994 e in quello del 1998 si era già ritirato l'anno prima.

Jari Litmanen, gran bel giocatore finlandese non ce l'ha mai fatta con la sua nazionale, mentre il tedesco Bernd Schuster disse addio alla nazionale a 25 anni per aver rifiutato di giocare contro l'Albania preferendo assistere alla nascita del figlio. Infine, anche Valentino Mazzola non riuscì a giocare un Mondiale: il suo sogno fu spezzato dalla tragedia di Superga del 4 maggio del 1949 che colpì lui e il Grande Torino.