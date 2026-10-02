Una bella Italia strappa il pareggio alla Francia: Bastoni risponde ad Olise nella ripresa

Finisce 1-1 tra Francia e Italia, allo Stade de France, nella gara valida per la Nations League.Continua il buon momento della Nazionale di Roberto Mancini, che sembra aver trovato la strada giusta, dopo la vittoria spettacolare in Turchia. Anche al cospetto di un avversario proibitivo come la Francia, nella prima di Zidane a Saint Denis, gli Azzurri interpretano bene la gara con una fase difensiva attenta senza però mai rinunciare ad offendere. Primo tempo senza reti con due grandi occasioni per l’Italia. Al 9’ Kean non trasforma in rete un comodo tap-in sotto porta. Al 41’ la girata in area di Frattesi finisce fuori di pochissimo. Nel mezzo la Francia colpisce la traversa con un cross di Olise deviato da Tonali. Nella ripresa i transalpini prendono il sopravvento. Sblocca il match Olise con una punizione all’incrocio dei pali. L’Italia sbanda ma ha il merito di non mollare, trovando il pareggio grazie a Bastoni, al secondo gol consecutivo. Il match si accende. Donnarumma salva su Rabiot e poi su Camavinga. Gli Azzurri ci provano fino alla fine mettendo in difficoltà la Francia. Finisce così con tanti segnali incoraggianti per la truppa di Mancini. Prossimo impegno, lunedì 5 ottobre contro la Turchia al Dall’Ara di Bologna.

La partita

La prima grande occasione è per l’Italia. Al 9’ bel cambio di campo di Frattesi per Sebastiano Esposito, che premia l’inserimento di Kayode. Il pallone arriva a Kean, che da due passi non riesce a trovare la deviazione vincente. Si salva Maignan. La Francia non riesce a trovare una manovra efficace. Al 23’ un cross di Olise, deviato da Tonali, finisce sulla parte alta della traversa, facendo venire i brividi a Donnarumma. I Blues hanno bisogno di spazi per sfruttare la velocità di Olise e Doué, gli Azzurri non hanno alcun timore reverenziale. Al 41’ è ancora l’Italia ad andare vicina al vantaggio. Sugli sviluppi di un corner, la girata di Frattesi finisce fuori di pochissimo. Il primo tempo finisce senza reti.

Nella ripresa la Francia alza la pressione e va vicina al vantaggio. Donnarumma para prima una conclusione di Olise, poi compie una prodezza sulla ribattuta di Dembélé. Ora l’Italia fa fatica ad uscire. Al 56’ la Francia passa in vantaggio. Dal limite dell’area, Olise trova il jolly su punizione. La palla colpisce l’incrocio dei pali e termina in porta. L’Italia è in difficoltà. Mancini cambia volto alla squadra inserendo Barella e Vergara per Tonali e Tonali. Al 68’ arriva il pareggio azzurro. Bastoni ruba la palla a Da Cunha, entra in area e fredda Maignan. La Francia ha subito l’occasione di tornare in vantaggio. Donnarumma si salva sul diagonale di Rabiot. All’81’ Azzurri pericolosi. Cross di Vergara per Kean; Maignan gli dice di no. I Blues restano in dieci. Viene espulso Upamecano per doppia ammonizione. L’Italia chiude il match in avanti, alla ricerca della vittoria. L’occasione capita però a Camavinga, altra grande parata di Donnarumma. Gli ultimi assalti non portano frutti. Una bella Italia ferma la Francia e può continuare con grande fiducia il nuovo percorso.

Il tabellino

FRANCIA (4-3-3) - Maignan; Kalulu, Jacquet, Upamecano, Truffert; Cherki (76’ Barcola), Da Cunha, Rabiot; Olise, Dembélé, Doué (76’ Camavinga). Ct: Zinedine Zidane

ITALIA (4-3-3) - Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori; Frattesi (81’ Doumbia), Tonali (62’ Barella), Fagioli (90’ Scamacca); Kean, P. Esposito (62’ Vergara), S. Esposito (81’ Maldini). Ct: Roberto Mancini

Marcatori: Olise (F) 56’, Bastoni (I) 68’

Ammoniti: Fagioli (I), Kean (I), Vergara (I), Bastoni (I)

Espulsi: Upamecano (F)

Arbitro: Jesus Gil Manzano (Spagna)