Caso Strega, Rui estranea alla polemica

Gentile Eleonora Barbieri,

nell'articolo da Lei firmato e pubblicato su il Giornale in data 24/06/2026, dedicato alle recenti vicende relative al Premio Strega, si legge il seguente passaggio: "Michele Mari avrebbe collegato in maniera, diciamo così, primitiva, l'aspetto estetico e il carattere di Michela Murgia, chiacchierando con una delle scrittrici finaliste, Elena Rui. La quale, indignata, avrebbe riferito il tutto a un'altra finalista, Teresa Ciabatti".

Tale affermazione è falsa.

Elena Rui non ha riferito a Teresa Ciabatti alcuna conversazione avuta con Michele Mari, né ha avuto alcun ruolo nella trasmissione o diffusione delle parole attribuite a Mari.

L'articolo Le attribuisce dunque un comportamento che non ha tenuto e la colloca al centro di una dinamica che non corrisponde ai fatti. Si tratta di una ricostruzione erronea che rischia di danneggiarne l'immagine personale e professionale, presentandola come l'origine di una vicenda alla quale è invece estranea.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti

Lorenzo Flabbi

Marco Federici Solari

L'orma editore

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Prendiamo atto della gentile precisazione. La situazione si fa ancora più complessa. Abbiamo l'insultatore presunto Michele Mari che si scusa per frasi negative su Michela Murgia che peraltro ha detto di non aver pronunciato. Abbiamo Teresa Ciabatti, amica di Murgia, che nega ci sia stato un litigio con Mari e afferma di avere raccontato l'accaduto ma di non aver avvertito la stampa.

Elena Rui non ha riferito a Teresa Ciabatti alcuna conversazione avuta con Michele Mari, né ha avuto alcun ruolo nella trasmissione o diffusione delle parole attribuite a Mari.

Probabile, a questo punto, che non sia mai successo nulla sul torpedone che trasportava gli scrittori e le scrittrici da una tappa all'altra. Ci vorrebbe Stephen King per capire cosa sia successo.