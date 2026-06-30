Il caldo non frena "Supergirl"

L'ondata di caldo che ha investito l'Italia e parte dell'Europa si è fatta sentire anche al cinema: il weekend ha chiuso a 3.918.231 euro, in calo del 28% rispetto a sette giorni fa. Il dato non intacca l'ottimo 2026, con oltre un euro in più ogni quattro rispetto al 2025. La top ten registra tre novità, ma una sola davvero impattante. È l'atteso Supergirl (voto 6), secondo con 630.445 euro dietro l'inarrivabile Toy Story 5, già a quota 5.850.007. L'ennesimo film di supereroi? Sì e no: il DC Universe sotto l'egida di James Gunn c'è tutto, però al centro troviamo una cugina di Superman decisamente fuori dagli schemi. Funziona questa storia di frontiera tra pianeti e fuorilegge, meno patinata del previsto. Il racconto ha un'anima indie, la protagonista sregolata è ben caratterizzata e non si scade nella commedia spiccia, anche se spesso ci si chiede: «Dove l'ho già visto?». Bisogna scendere al settimo posto per Jackass: Best and Last (voto 3), debutto da 60.771 euro: un congedo tra nuovi stunt e materiali del passato, spesso volgare e destinato soprattutto agli irriducibili fan. Ottavo, con 60.

301 euro, Piccolo miracolo (voto 5): Marco D'Amore interpreta l'erede di un costruttore incaricato di demolire il palazzo in cui vive una tenace donna non vedente, interpretata ottimamente da Greta Scarano. Peccato per una trama a tratti implausibile e per alcuni attori fuori parte.