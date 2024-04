La mummia, Peter Pan e la Seconda guerra mondiale: cosa vedere stasera in tv

Sebbene questa sera in televisione i canali più seguiti del digitale terrestre sono alle prese con talk show e programmi vari, sugli altri canali in chiaro è possibile imbattersi in pellicole cinematografiche che hanno lo scopo principale di distrarre il pubblico, di aiutarlo a "spegnere il cervello" quel tanto che basta per godersi un paio d'ore. Ecco allora una piccola guida televisiva sui film da vedere questa sera.

Stasera in tv: tra film bellici e fantasy

La mummia

Il primo film che vi consigliamo è quello disponibile alle 21.13 sul canale 20 Mediaset che ha finito col diventare un cult della settima arte di fine Novecento: La mummia. La storia è ambientata nel 1923 e segue le vicende dell'avventuriero Rick O'Connell (Brendan Fraser) che ha il compito di accompagnare l'egittologa Evelyn (Rachel Weisz) alla ricerca di un fantomatico tesoro appartenuto al sacerdote Imhotep, ucciso a causa di un amore proibito nel diciottesimo secolo. L'avventura dei due, però, si tramuterà in un incubo non appena varcheranno i confini di Hamunaptra, la città dei morti.

Fury

Alle 21.25 su Nove - canale che ora sta vivendo una nuova riscoperta dopo l'addio di Amadeus alla Rai - va invece in onda il film bellico Fury. Don Collier (Brad Pitt) è un sergente dell'esercito americano che sta avanzando attraverso la Germania nazista durante il periodo più nero della Seconda Guerra Mondiale. Alla squadra (composta da attori come Shia LeBeouf, Jon Bernthal e Michael Pena) viene associato anche il giovanissimo Norman (Logan Lerman) che deve imparare velocemente a mettere da parte la sua morale e le sue paure per diventare un soldato capace di uccidere dall'interno di un carrarmato.

Pan - Viaggio nell'isola che non c'è

Ormai da anni, a Hollywood va di moda realizzare pellicole che hanno il compito di raccontare la cosiddetta origin story degli antagonisti di libri e film. L'esempio più recente è forse Hunger Games - La ballata del serpente e dell'usignolo, in cui al centro del racconto c'era la giovinezza di colui che poi diventerà il crudele Presidente Snow. Pan - Viaggio nell'isola che non c'è, che è disponibile stasera in tv alle 21.25 su TwentySeven (canale 27 del digitale terrestre) rientra nella stessa categoria di lungometraggi. Il film, infatti, racconta la nascita e l'ascesa di Hook, il Capitan Uncino di Peter Pan, che nel film è un giovane pirata interpretato da Garrett Hedlund, che si scontra contro il temibile Barbanera, che sullo schermo ha il volto di Hugh Jackman.

Sapori e dissapori

L'ultimo film che vi consigliamo da vedere stasera in tv è il titolo perfetto per chi ama le commedie romantiche e, al tempo stesso, è grande fan di programmi televisivi come Masterchef. Alle 21.25 su La5, infatti, va in onda Sapori e dissapori, film del 2007 che vede come protagonista la chef stakanovista interpretata da Catherine Zeta-Jones la cui vita subisce uno scossone quando la morte della sorella la rende l'unico tutore per la nipotina (Abigail Breslin).

Tornata al lavoro dopo aver cercato di rimettere in ordine la sua vita, la cuoca scopre che è stato assunto un secondo chef senza il suo consenso (), Tra i due scoppia una rivalità inaspettata, ma altrettanto inaspettato sarà il sentimento che inizierà a crescere man mano che la protagonista farà crollare le barriere che lei stessa ha edificato intorno al suo cuore.