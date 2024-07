Da "Nato il 4 luglio" a "Gli intoccabili": cosa vedere stasera in tv

Ascolta ora 00:00 00:00

Con l'arrivo dell'estate e dei ritmi più lenti che essa dovrebbe portare con sé, i palinsesti televisivi si arricchiscono di un numero maggiore di pellicole. Scopriamo allora quali sono i principali film disponibili stasera in tv, tra grandi classici che andrebbero visti almeno una volta nella vita e commedie buone a migliorare l'umore prima dell'inizio di una nuova settimana.

Tutti i film da vedere stasera in tv

Nato il quattro luglio

Diretto da Oliver Stone e disponibile stasera in tv alle 20.38 su Iris, Nato il quattro luglio racconta la struggente storia di Ron Kovic (Tom Cruise), un ragazzo cresciuto con precisi valori morali, cattolici e patriottici, che vede il suo mondo andare quasi letteralmente in pezzi quando, dopo essersi arruolato nella Guerra del Vietnam, si rende conto che il suo Paese non è così innocente come ha sempre creduto. Costretto a tornare a casa dopo aver perso le gambe, Ron deve reinventare se stesso, a partire da una fede e da una fiducia che non sente più come proprie.

Gli intoccabili

Altro film assolutamente imperdibile è Gli intoccabili, in onda alle 21.23 su Rete 4. Diretto da Brian De Palma il film racconta la storia (vera) dell'agente federale Eliot Ness (Kevin Costner) che venne incaricato di mettere un freno all'impero sempre crescente del criminale Al Capone (Robert De Niro), Tuttavia la polizia stessa è a libro paga del famoso boss italo-americano e Ness deve costantemente guardarsi le spalle: l'unico di cui si fida è un poliziotto irlandese (Sean Connery), incorruttibile e determinato ad aiutare l'agente del tesoro ad ottenere risultati.

Il giardino segreto

Trasposizione del 2020 dell'omonima opera letteraria firmata da Frances Hodgson Burnett, Il giardino segreto racconta la storia della giovane orfana Mary (Dixie Egerickx) che, dopo aver perso la sua famiglia in India, viene rispedita in Inghilterra, nella casa di uno sfuggente e misterioso zio (Colin Firth). Nella nuova casa, Mary deve imparare di nuovo tutto e acclimatarsi alle regole del luogo, prima tra tutte quella di non disturbare il cugino, cagionevole di salute. Ma, durante le sue esplorazioni, Mary scopre un giardino segreto che cambierà non solo la sua vita ma anche quella di coloro che le gravitano intorno. L'appuntamento è alle 21.06 su La5.

Il laureato

Altro classico della settima arte che non ha di certo bisogno di spiegazioni, Il laureato è il film che va in onda alle 21.13 su TwentySeven, canale 27 del digitale terrestre. La storia è quella di un giovane laureato (interpretato da un indimenticabile Dustin Hoffman) che intreccia una relazione sessuale e controversa con una donna matura, finendo però con l'innamorarsi della figlia di lei.

Gli idoli delle donne

Per coloro che stasera in tv vogliono solo guardare un film divertente e scacciapensieri, Gli idoli delle donne potrebbe essere il titolo adatto. Disponibile a partire dalle 21.20 su Italia 1, il film racconta della storia di un affascinante gigolò (Francesco Arca) che, a seguito di un incidente e di un intervento di chirugia mal riuscito, si risveglia con i lineamenti diversi (diventando Lillo). Quando si rende conto che il suo aspetto fisico potrebbe costargli il lavoro, il professionista decide di rivolgersi a una sorta di mentore (Greg), esperto nell'arte della seduzione.

Turistas

L'ultimo film disponibile stasera in tv - e con più precisione alle 21.

20 su Cielo - èun film thriller/horror incentrato su un gruppo di turisti che, con l'ambizione a fare la vacanza più bella della loro vita finiscono con il diventare protagonisti di un traffico umano, dove i loro organi sono un bene prezioso che devono proteggere, letteralmente, a costo della vita.