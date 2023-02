"Un viaggio all'insegna del dubbio". Al via le riprese del film su Gustavo Rol

Sensitivo o truffatore? Fenomeni paranormali o trucchi? Queste le domande da sempre legate al torinese Gustavo Rol, personaggio affascinante e allo stesso tempo misterioso. Sulla sua storia è incentrato il film “L’enigma Rol”, diretto da Anselma Dell’Olio e da lei scritto insieme ad Alessio De Leonardis. Prodotta da La Casa Rossa, RS Productions e Pepito Produzioni, la docufiction accende i riflettori sugli aspetti inspiegabili della vita del “maestro spirituale”. Le riprese sono partite giovedì.

Il film su Gustavo Rol

Nato il 20 giugno 1903 da una famiglia dell’alta borghesia, Gustavo Rol ha sviluppato sin da giovanissimo l’amore per l’antiquariato e per l’arte, in particolare per la pittura e per la musica. Laureatosi in Giurisprudenza, è stato “costretto” a intraprendere la carriera da bancario. Dopo la morte del padre autoritario e grazie ad alcuni incontri in giro per il mondo, ha iniziato a dedicarsi alla dimensione metafisica, fino ad arrivare ai già citati e discussi fenomeni paranormali. “Nei miei esperimenti è la psiche a far da ‘grondaia’ allo spirito” , la sua versione.

Dopo “Fellini degli spiriti” e “Franco Zeffirelli, conformista ribelle”, Anselma Dell’Olio accende i riflettori sulla vita di Gustavo Rol attraverso le testimonianze di chi lo ha conosciuto, di chi ha assistito ai suoi esperimenti e di chi l’ha sempre messo in dubbio. Il film – si legge nelle note di produzione – non si pone l’obiettivo di indirizzare lo spettatore verso una direzione specifica.