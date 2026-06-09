"Scary Movie" brutto ma vince

Come è tradizione di questo periodo, si punta molto sul pubblico giovane, con proposte pensate per la fascia teen. Un esempio è Scary Movie (voto 4, nella foto), sesto capitolo della parodia horror, franchise che in Italia ha già superato i 30 milioni di euro. Come lo ha definito uno dei protagonisti, Marlon Wayans, questo ultimo episodio è un «rebooquel», metà reboot e metà sequel, formula perfetta per portare a casa, nel primo fine settimana di giugno, 1.892.820 euro, contribuendo al buon risultato globale del botteghino, cresciuto del 64% rispetto allo stesso periodo 2025. La trama, come sempre, è un pretesto per esibire sketch demenziali, ma con un limite: non si ride mai, nemmeno sotto tortura. Dietro l'horror Backrooms, debutto al terzo per un altro prodotto nato sul web, il film d'animazione The Amazing Digital Circus: The Last Act (voto 7), con 785.723 euro, che chiude il cerchio con un finale davvero emozionante. Parte solo quinto Masters of the Universe (voto 5), con 450.905 euro, puntando male sull'effetto nostalgia degli amanti di He-Man e cercando a fatica nuovi fan.

A proposito di amarcord, Principessa Mononoke (voto 8), capolavoro di Hayao Miyazaki, ridistribuito in versione 4K ha incassato, da sesto, 318.628 euro. Fuori dalla top ten, invece, con 70.395 euro, la commedia italiana Smart Working (voto 6), con Maccio Capatonda.