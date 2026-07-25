Assegno unico, cosa cambia per i figli all’estero

Introdotte nuove regole anche per i lavoratori non residenti in Italia ma che svolgono nel nostro Paese un’attività lavorativa e sono contribuenti. Per loro la domanda di Assegno potrà essere presentata in relazione al periodo di effettiva attività lavorativa nel nostro Paese.

La misura, ora, sarà accessibile per il periodo di effettiva residenza, domicilio o attività lavorativa in Italia, purché il lavoratore, logicamente, sia regolarmente assoggettato all’imposta sul reddito nel nostro Paese.

Per i lavoratori stranieri viene meno il vincolo dei due anni di residenza in Italia - anche non continuativi - o del contratto di lavoro di almeno sei mesi per accedere all’Assegno Unico.

Per i figli residenti in Paesi extra-Ue, invece, resta invariata la disciplina e ‘Assegno Unico continua a non essere riconosciuto.

Se in passato il beneficio era riconosciuto solo se i figli risiedevano in Italia, ora si amplia la platea venendo riconosciuto anche per i figli fiscalmente a carico residenti in un altro Stato membro dell’Unione Europea.

È questa la novità più importante introdotta in materia di Assegno unico spettante per figli fiscalmente a carico residenti in un altro Stato membro dell’Unione Europea.

Ma entriamo più nel dettaglio e vediamo i nuovi requisiti, come fare domanda e i limiti per chi proviene da Paesi extra-Ue.

Nei fatti, dunque, viene superato il vincolo dei due anni di residenza in Italia e viene esteso il beneficio anche ai figli a carico che vivono in un altro Paese europeo.

Con l’entrata in vigore della Legge 50/2026 di conversione del Decreto Pnrr 19/2026, le novità diventate operative dal 21 aprile scorso modificano due “paletti” originariamente previsti dall’Inps per accedere alla misura di welfare: il requisito storico di residenza e l’obbligo per i figli di risiedere in Italia.

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