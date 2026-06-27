Carta Cultura e del Merito, c’è tempo sino al 30 giugno per richiederlo

Fino a 1000 euro per acquistare libri, andare a concerti, al cinema, a teatro, nei musei o seguire corsi di formazione.

È questo il valore complessivo della Carta della Cultura Giovani e della Carta del Merito, i due bonus da 500 euro, cumulabili, che hanno sostituito la vecchia 18app.

Attenzione, però: c’è tempo solo fino al 30 giugno per presentare la richiesta. Quindi meglio non attendere l’ultimo giorno.

Ma vediamo meglio di cosa si tratta e come richiedere le due carte.

Chi ha diritto ai bonus

Le due carte rispondono a requisiti molto diversi, mirati a sostenere da un lato il reddito e dall’altro l’eccellenza scolastica:

Carta della Cultura Giovani: l’agevolazione è destinata ai ragazzi residenti in Italia che hanno compiuto 18 anni nell’anno precedente (per il 2025, i nati nel 2007) e appartengono a un nucleo familiare con un Isee non superiore a 35mila euro.

Carta del Merito: questo strumento, invece, è erogato a prescindere dal reddito familiare e premia esclusivamente l’impegno sui banchi, essendo rivolto agli studenti che abbiano conseguito una votazione di 100 o 100 e lode e che il diploma di maturità sia stato conseguito non oltre il compimento del diciannovesimo anno di età.

Come presentare la domanda

La procedura deve essere presentata dai diretti interessati accedendo alla piattaforma web dedicata del Ministero della Cultura e autenticarsi utilizzando lo Spid o la Cie (Carta d’Identità Elettronica).

Dopo l’accesso, il credito sarà disponibile e potrà essere utilizzato generando buoni dell’importo necessario, spendibili sia nei punti vendita fisici sia negli e-commerce convenzionati.

Cosa si può acquistare

Una volta completata la richiesta, il bonus viene caricato su un portafoglio virtuale.

Le somme disponibili devono essere spese entro il 31 dicembre dell’anno di registrazione, altrimenti il credito residuo verrà definitivamente perso. I buoni sono personali, non cedibili e non possono essere trasformati in denaro.

Per eventuali problemi tecnici o dubbi sulla procedura è possibile consultare le Faq disponibili sul portale dedicato; è inoltre possibile contattare l’assistenza online.

Con i bonus è possibile acquistare: