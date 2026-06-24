Condizionatore acceso 8 ore al giorno: quanto costa e i trucchi per risparmiare

L'estate è cominciata e lo ha fatto nel peggiore dei modi, avvolgendo l'Italia (e non solo) in una cappa di caldo e umido a dir poco bollente. In questi giorni di temperature intollerabili, molti italiani si stanno avvalendo di uno dei pochi strumenti capaci di dare sollievo nelle case: stiamo ovviamente parlando dell'aria condizionata. Il problema è che servirsi dei condizionatori ha un costo. Più l'apparecchio viene acceso, più rimane in funzione, e più salata sarà la bolletta. Basti pensare che, secondo un'analisi condotta da Facile.it, un condizionatore dual split in classe A+ tenuto acceso 8 ore al giorno avrà un costo in bolletta di 146 euro per i tre mesi estivi di giugno, luglio e agosto.

Per fortuna ci sono tanti piccoli trucchi e accorgimenti che, se applicati in maniera corretta, possono aiutarci a risparmiare, almeno un po'.

La prima cosa da fare è prestare attenzione all'etichetta del dispositivo che intendiamo acquistare. Attenzione alle classi energetiche, come A+, A++ e A+++, perché consentono di limitare i consumi e risparmiare. Passare da una classe all'altra, privilegiando il contenimento dei consumi, permette di abbassare le bollette del 49%.

Un altro importante consiglio è quello di privilegiare i modelli inverter, capaci di regolare autonomamente la potenza erogata in base alla temperatura impostata e quella percepita nell'ambiente. Si parla di un risparmio del 30%.

Quando acquistiamo un condizionatore è bene verificare se siano presenti le modalità deumidifica o sleep oltre a quella di raffreddamento. Le due soluzioni permettono di ridurre i consumi fino al 13%, garantendo un po' di risparmio in bolletta. Un altro prezioso consiglio è quello di avvalersi dello strumento timer, impostando l'orario in cui il dispositivo deve attivarsi e poi spegnersi.

Gli esperti consigliano poi di fare attenzione alla temperatura che impostiamo. Si usa il condizionatore per rinfrescare l'ambiente, ma non si deve esagerare. La temperatura ideale si attesta intorno ai 24-26°, scendere ancora è dannoso per la salute.

È importante inoltre ricordare che ogni condizionatore deve ricevere una buona manutenzione per essere sempre performante e non sprecare energia. La manutenzione periodica garantisce un risparmio di circa l'8% sulla bolletta.

Quando si decide di accendere il condizionatore è fondamentale evitare sprechi, quindi è necessario tenere porte e finestre chiuse, abbassate le tapparelle, tirare le tende, schermare la casa dal sole. In questo modo è possibile risparmiare almeno un 6% sui costi. Anche la presenza di piante in balcone può aiutare a tenere più fresca la casa, dato che assorbono calore e mantengono l'ombra.

Gli esperti consigliano di non installare il condizionatore vicino a fonti di calore come lampade, forni o tv che possono alterare la percezione della temperatura in casa.

È importante anche provvedere all'isolamento termico dei tubi che compongono il circuito refrigerante. Inoltre, a fare una grande differenza, è il tipo di contratto che si decide di stipulare con i fornitori di energia. Il contratto giusto ci permette di risparmiare davvero molto in bolletta.