Conti del condominio, ecco i documenti che puoi chiedere all’amministratore in qualsiasi momento

Quanto spende il condominio per le pulizie? È stato davvero pagato quel lavoro di manutenzione? E perché le spese dell'ascensore sono aumentate rispetto all'anno precedente? Sono domande che molti proprietari si pongono, soprattutto in occasione dell'approvazione del rendiconto annuale. Non tutti sanno, però, che per avere queste risposte non è necessario attendere l'assemblea: la legge riconosce ai condòmini un vero e proprio diritto di accesso alla documentazione condominiale.

L'articolo 1130-bis del Codice civile stabilisce infatti che i condòmini e i titolari di diritti reali o di godimento sulle unità immobiliari possano prendere visione dei documenti giustificativi di spesa ed estrarne copia, a proprie spese. Si tratta di uno strumento fondamentale di trasparenza, che consente ai proprietari di controllare la gestione dell'amministratore e di verificare come vengono impiegate le risorse del condominio.

Quali documenti si possono consultare

Il diritto di accesso non riguarda soltanto il rendiconto o i bilanci, ma si estende, in linea generale, a tutta la documentazione relativa alla gestione condominiale. Il condòmino può quindi chiedere di visionare fatture, ricevute, estratti conto bancari, contratti con i fornitori, preventivi, polizze assicurative, documentazione fiscale, quietanze di pagamento e atti relativi a lavori straordinari.

L'amministratore, cui la legge affida la conservazione della documentazione condominiale, non può opporre un rifiuto generico, né sostenere che le carte siano consultabili soltanto in assemblea o in occasione dell'approvazione del bilancio.

Accesso garantito, ma non senza regole

La norma prevede espressamente che i documenti possano essere consultati “in ogni tempo”. Ciò non significa, però, che il condòmino possa pretendere l'immediata esibizione della documentazione in qualsiasi momento indiscriminatamente, o avanzare richieste tali da paralizzare l'attività dell'amministratore.

Il diritto deve essere esercitato secondo i principi di correttezza e buona fede, concordando modalità e tempi ragionevoli per la consultazione. Allo stesso modo, l'amministratore non può frapporre ostacoli ingiustificati o rinviare sine die l'accesso ai documenti.

È possibile ottenere una copia

Il condòmino non ha soltanto il diritto di prendere visione delle carte, ma anche quello di ottenerne copia, in formato cartaceo o elettronico, se disponibile. Le spese di riproduzione possono essere poste a carico del richiedente, ma devono limitarsi ai costi effettivamente sostenuti dal condominio.

La possibilità di estrarre copia della documentazione assume particolare importanza quando il proprietario intenda verificare determinate spese, contestare il rendiconto o valutare eventuali azioni nei confronti dell'amministratore.

Come esercitare il diritto di accesso

In concreto, il condòmino può richiedere la consultazione della documentazione con una comunicazione scritta, preferibilmente tramite Pec o raccomandata, indicando i documenti che intende visionare, o di cui desidera ottenere copia. L'amministratore deve consentire l'accesso in tempi e modalità ragionevoli, senza pretendere compensi aggiuntivi per la sola consultazione, mentre le eventuali spese di riproduzione delle copie restano, come detto, a carico del condòmino richiedente.

Le conseguenze di un eventuale rifiuto

Negare senza giustificazione l'accesso alla documentazione condominiale può comportare conseguenze rilevanti. La giurisprudenza ha più volte sottolineato come il diritto di controllo del singolo condòmino costituisca uno degli strumenti fondamentali per garantire la trasparenza della gestione.

In alcuni casi, il rifiuto ingiustificato dell'amministratore alla consultazione dei documenti può essere considerato una grave irregolarità e, nei casi più seri, portare alla richiesta di revoca giudiziale del suo incarico. Inoltre, se la mancata esibizione della documentazione impedisce ai condòmini di esprimere un voto consapevole, potrebbero sorgere contestazioni anche sulla validità delle delibere assembleari.

Di fronte a un rifiuto ingiustificato, il condòmino può anche decidere di rivolgersi all'autorità giudiziaria per ottenere un provvedimento che ordini l'esibizione della documentazione.

Trasparenza e collaborazione per evitare i conflitti

L'accesso alla documentazione non dovrebbe essere visto come un atto di sfiducia nei confronti dell'amministratore, ma come uno strumento di trasparenza e di partecipazione alla vita condominiale. Allo stesso tempo, il diritto di controllo non può trasformarsi in un comportamento ostruzionistico o vessatorio.

Il corretto equilibrio tra il diritto del condòmino a conoscere e l'esigenza di

consentire all'amministratore di svolgere serenamente il proprio incarico rappresenta comunque la strada migliore per prevenire incomprensioni e contenziosi, favorendo un rapporto più collaborativo all'interno del condominio.