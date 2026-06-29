Ricchi di patrimoni, poveri di futuro

Se un marziano atterrasse oggi in Italia e gli capitasse di seguire un talk show economico in tv, arriverebbe a una conclusione inevitabile: è sbarcato nel Paese più povero d'Europa. Salari bassi, giovani senza prospettive, imprese sotto pressione fiscale, ceto medio in difficoltà. Un Paese in declino, almeno nel racconto pubblico dominato dalle sinistre. Poi, però, quel marziano verrebbe tentato di guardare i numeri. E il racconto cambierebbe. Scoprirebbe che le famiglie italiane possiedono una ricchezza netta superiore a 12mila miliardi (di cui 5.700 miliardi di attività finanziarie). Scoprirebbe che oltre 1.600 miliardi sono cristallizzati nei conti correnti e nei depositi bancari. Scoprirebbe che più del 73% degli italiani vive in una casa di proprietà. E si troverebbe davanti a un paradosso difficile da ignorare: un Paese che si percepisce fragile mentre accumula uno dei più grandi patrimoni privati d'Europa. La domanda diverrebbe inevitabile: chi racconta meglio l'Italia, i numeri o il dibattito pubblico agitato dalle opposizioni?

La risposta è meno rassicurante di quanto ci si aspetti. L'Italia non è un Paese povero. È un Paese bloccato. La ricchezza esiste, ma non si muove. Non si trasforma in investimenti produttivi, non alimenta abbastanza innovazione, non genera sufficiente crescita e mobilità sociale. È capitale che protegge il passato più che costruire il futuro. Un'enorme riserva di sicurezza che ha smesso di essere un motore. Da trent'anni il dibattito pubblico ruota attorno a un'idea quasi esclusiva: redistribuire. Redistribuire redditi, patrimoni, risorse. È una discussione legittima, ma ormai totalizzante. Quasi nessuno si interroga più su come si crei nuova ricchezza in modo stabile e competitivo. In questo quadro anche il conflitto politico si è semplificato: da un lato chi invoca più Stato e più redistribuzione, dall'altro chi si affida al mercato come soluzione dominante. Entrambe le letture evitano il punto centrale: come trasformare l'enorme risparmio privato italiano in capitale produttivo.

Perché il nodo non è la scarsità di risorse. È il loro immobilismo. La vera frattura sociale oggi non passa più soltanto tra ricchi e poveri, ma tra chi eredita un capitale e chi deve costruirsi tutto da zero. Chi nasce in una famiglia proprietaria di un immobile o di un patrimonio finanziario parte con un vantaggio strutturale che spesso nessuna retorica sul merito riesce a compensare. Chi parte senza nulla affronta un mercato del lavoro che cresce poco nei salari e molto nell'incertezza. È una società che somiglia sempre meno a un capitalismo dinamico e sempre più a una società patrimoniale, dove il passato pesa più del futuro e la rendita conta più dell'iniziativa.

Naturalmente le responsabilità sono diffuse. Anzitutto della politica, che ha alimentato questo equilibrio: soprattutto i governi di sinistra hanno promesso redistribuzione come risposta universale e hanno rinviato le riforme che avrebbero potuto liberare energie, semplificare regole, incentivare investimenti. Il risultato è un sistema che tassa molto, protegge molto, ma cresce poco. L'Italia convive con una pressione fiscale al 42,6% e con una spesa pubblica che assorbe circa metà della ricchezza prodotta. Se bastasse la dimensione dello Stato per generare sviluppo, saremmo un caso di successo. Invece la produttività ristagna, i salari reali crescono meno che altrove e i giovani continuano a cercare opportunità fuori dal Paese.

Il problema, allora, non è la quantità di ricchezza. È la qualità di fiducia. Gli italiani non immobilizzano i risparmi per egoismo, ma perché percepiscono il futuro come instabile. Le regole cambiano troppo spesso, la burocrazia resta complessa, la giustizia è lenta, il rapporto tra fisco e contribuente conflittuale. In tale contesto il risparmio diventa una forma di assicurazione contro l'incertezza. Ma un'economia che trasforma la prudenza in immobilismo perde velocità, e una società che perde velocità smette di generare opportunità: si investe meno, si rischia meno, si assume meno, si nasce meno.

Il risultato è un Paese che accumula ricchezza privata ma fatica a trasformarla in futuro collettivo. Continuiamo a raccontarci come un Paese impoverito, mentre siamo un Paese che ha smesso di credere nella trasformazione della propria ricchezza. Il vero problema non è il debito pubblico, ma il credito che gli italiani hanno smesso di concedere al proprio futuro. E allora la domanda inevitabile resta sospesa: siamo davvero sicuri che il problema dell'Italia siano i ricchi, oppure il fatto che diventa sempre più difficile diventarlo lavorando, innovando e rischiando, mentre diventa sempre più facile farlo per via ereditaria?

Se questa è la risposta, la questione non è solo economica. È una questione di mobilità sociale, di fiducia e di cultura. Altro che gli slogan stupidi e solo di rimando lanciati dai Landini, dai Conte, dai Bonelli, dai Fratoianni, che niente costruiscono ma servono solo ad alimentare illusioni.

Perché una nazione può convivere con anni di crescita debole e con un debito elevato; ma quando smette di credere che il merito possa trasformarsi in benessere, smette lentamente di credere anche nel proprio futuro. Ed è allora che la ricchezza non è più una risorsa: diventa soltanto memoria del passato.