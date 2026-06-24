Tfr e fondi pensione, rivoluzione dal 1° luglio: ecco cosa cambia

Per milioni di lavoratori che inizieranno un nuovo impiego dopo il 1° luglio, il rapporto con il Trattamento di fine rapporto sarà molto diverso rispetto al passato. La Legge di Bilancio 2026 ha infatti introdotto una profonda revisione delle regole che disciplinano la previdenza complementare, con l'obiettivo dichiarato di favorire l'adesione ai fondi pensione e rafforzare il secondo pilastro del sistema previdenziale italiano. La novità più importante riguarda il cosiddetto silenzio-assenso. Fino a oggi chi veniva assunto disponeva di sei mesi per decidere se lasciare il Tfr in azienda oppure destinarlo a un fondo pensione. Da luglio questo periodo di riflessione scompare quasi del tutto. In assenza di una scelta esplicita, il Tfr maturando confluirà automaticamente nel fondo pensione previsto dal contratto collettivo di riferimento.

Il meccanismo del silenzio-assenso

La nuova disciplina coinvolgerà i lavoratori assunti per la prima volta ma anche chi cambia azienda e si trova in determinate condizioni previdenziali. Il principio è semplice, se il dipendente non manifesta una volontà diversa entro i termini previsti, scatterà automaticamente l'iscrizione alla previdenza complementare. La novità rappresenta un cambio di prospettiva significativo. In passato il mancato esercizio della scelta lasciava il lavoratore in una sorta di zona grigia. Dal 1° luglio, invece, l'inerzia produce un effetto immediato e concreto. Non si tratta soltanto del trasferimento del Tfr. L'iscrizione automatica comporterà infatti anche l'attivazione dell'intero sistema contributivo previsto dal fondo pensione.

Non solo Tfr: entrano in gioco anche i contributi

L'adesione automatica può avere conseguenze economiche più ampie rispetto a quanto molti lavoratori immaginano. Oltre alle quote di Tfr maturate, infatti, potranno essere attivati anche i contributi a carico del dipendente, laddove previsti, e soprattutto quelli versati dal datore di lavoro secondo quanto stabilito dai contratti collettivi nazionali. In pratica, l'ingresso nel fondo pensione non riguarda soltanto il destino della liquidazione, ma può tradursi nella costruzione di una posizione previdenziale alimentata da più fonti. Resta comunque una possibilità di ripensamento. La normativa prevede infatti una finestra di 60 giorni durante la quale il lavoratore può esercitare il diritto di recesso e annullare l'adesione automatica.

Investimenti meno prudenti e più orientati alla crescita

Un altro cambiamento rilevante riguarda il modo in cui verranno investite le somme conferite ai fondi pensione. Fino a oggi i lavoratori iscritti automaticamente finivano quasi sempre nei comparti garantiti, caratterizzati da una bassa esposizione al rischio ma anche da rendimenti generalmente contenuti. Con le nuove regole il criterio cambia radicalmente. Le somme versate attraverso il silenzio-assenso saranno indirizzate verso linee di investimento costruite in base all'età del lavoratore e alla distanza dal pensionamento. Chi è più giovane potrà quindi beneficiare di strategie maggiormente orientate alla crescita di lungo periodo, mentre per i lavoratori più vicini alla pensione saranno privilegiate soluzioni più conservative. L'obiettivo è aumentare le possibilità di rendimento nel corso della vita lavorativa.

Nuove formule per incassare la pensione integrativa

La riforma interviene anche sulla fase finale della previdenza complementare, cioè sul momento in cui il lavoratore andrà in pensione. Come evidenziato dal giuslavorista Vincenzo Ferrante, professore ordinario all'Università Cattolica di Milano, le nuove norme introducono maggiore flessibilità nelle modalità di utilizzo del capitale accumulato. "Si modifica il regime delle prestazioni, consentendo in certi casi che il lavoratore, giunto al pensionamento, invece di un assegno per tutta la durata della sua vita ottenga o un pagamento unico, o sia autorizzato ad operare prelievi a sua scelta nei successivi cinque anni oppure possa ricevere un assegno temporaneo reversibile", spiega Ferrante. Secondo il docente, questa innovazione avvicina in parte la previdenza complementare a una forma di risparmio di lungo termine, rendendo meno rigida la tradizionale finalità pensionistica.

La data da segnare: 31 ottobre

Se il 1° luglio rappresenta l'inizio della nuova disciplina, il 31 ottobre sarà l'altro appuntamento cruciale della riforma. Da quella data entreranno infatti in vigore le nuove regole sulla portabilità delle posizioni previdenziali. Finora chi decideva di trasferire il proprio capitale da un fondo negoziale a un fondo aperto o a un Piano individuale pensionistico (Pip) rischiava di perdere il contributo versato dal datore di lavoro. La nuova normativa punta a superare questo limite. Chi trasferirà la propria posizione dopo almeno due anni di permanenza potrà infatti continuare a beneficiare anche della quota contributiva datoriale prevista dal contratto collettivo.

La questione che divide sindacati e imprese

Proprio il tema della portabilità rappresenta il punto più controverso dell'intera riforma. Ferrante evidenzia come la norma rischi di modificare equilibri consolidati nel sistema della previdenza complementare italiana. "La legge prevede ora che, in caso di trasferimento della posizione individuale, il lavoratore abbia diritto al versamento alla forma pensionistica da lui scelta del Tfr maturando e dell'eventuale contributo a carico del datore di lavoro", osserva. Una novità che potrebbe favorire il passaggio delle risorse dai fondi negoziali di categoria verso prodotti gestiti da compagnie assicurative e istituti finanziari. Non a caso imprese e sindacati hanno espresso forti perplessità.

L'avviso comune di imprese e sindacati

Sul tema si è registrata una rara convergenza tra organizzazioni datoriali e sindacali. Attraverso un documento congiunto sottoscritto da Confindustria e dalle principali sigle sindacali, è stata chiesta una revisione della norma. Secondo i firmatari, il nuovo sistema rischia di alterare gli equilibri costruiti nel tempo dalla contrattazione collettiva, modificando accordi che hanno regolato per anni il funzionamento dei fondi pensione di categoria. La questione resta aperta e potrebbe alimentare un nuovo confronto tra Governo, parti sociali e operatori del settore nei prossimi mesi.

Più controlli e sanzioni record per gli amministratori

La riforma introduce inoltre un significativo rafforzamento dei controlli sui fondi pensione. Tra le misure più rilevanti figura l'inasprimento delle sanzioni a carico degli amministratori in caso di irregolarità nella gestione. Le multe individuali possono arrivare fino a 500 mila euro, una soglia che non ha precedenti nel settore della previdenza complementare. L'obiettivo è rafforzare la trasparenza e garantire una maggiore tutela dei risparmi accumulati dai lavoratori.

I benefici fiscali già in vigore

Una parte delle novità è già operativa dall'inizio del 2026. La Legge di Bilancio ha infatti aumentato il limite massimo dei contributi fiscalmente deducibili versati ai fondi pensione. Il tetto è passato da 5.164,57 euro a 5.300 euro annui, consentendo a chi versa importi elevati nella previdenza complementare di beneficiare di un risparmio fiscale maggiore. Si tratta di un incentivo che punta a rendere ancora più conveniente la costruzione di una pensione integrativa.

Cosa cambia davvero per lavoratori e aziende

Dal punto di vista pratico, le nuove regole impongono una maggiore attenzione sia ai lavoratori sia ai datori di lavoro. I dipendenti dovranno valutare con maggiore rapidità come gestire il proprio Tfr, mentre le aziende saranno chiamate a informare correttamente il personale e ad adeguare procedure amministrative e sistemi di gestione. Per chi cambia lavoro o si avvicina alla pensione, inoltre, le nuove opzioni introdotte dalla riforma potrebbero aprire scenari finora non disponibili.

Una previdenza complementare sempre più centrale

Il messaggio che emerge dalla riforma è chiaro, il legislatore vuole rafforzare il ruolo della previdenza complementare nel sistema pensionistico italiano.

Attraverso il silenzio-assenso, una maggiore flessibilità nelle prestazioni, nuovi incentivi fiscali e una più ampia libertà di trasferimento delle posizioni, lo Stato punta a spingere i lavoratori verso la costruzione di una rendita aggiuntiva rispetto alla pensione pubblica. Dal 1° luglio il meccanismo partirà automaticamente. Sarà poi il singolo lavoratore a decidere se confermare questa scelta oppure esercitare il diritto di recesso nei tempi previsti dalla legge.