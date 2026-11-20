Chi pensava che, dopo i primi due processi finiti in primo grado con tutte assoluzioni e la richiesta di archiviazione da parte della Procura del filone sull’ipotesi di corruzione (che coinvolgeva, tra gli altri, Giuseppe Sala e Manfredi Catella), il caos urbanistica andasse piano piano verso l’evaporazione si sarà già ricreduto. Occorre distinguere. La Procura ha alzato bandiera bianca sulla presunta «Cupola» formata da amministratori e immobiliaristi per comandare su grattacieli e stravolgimento di intere aree di interesse pubblico. Un salto di qualità su cui ha preferito non insistere. Su tutto il resto, cioè gli aspetti tecnici della questione, tra abusi edilizi, lottizzazioni abusive e permessi di costruire disinvolti, l’ufficio di Marcello Viola è determinato a tirare dritto. A portare a termine le inchieste e farle approdare in aula. I pm sono convinti di avere ragione e di poter portare a casa - alla lunga - almeno qualche vittoria. Questo sulla base di pronunce del Consiglio di Stato e della Cassazione (a onor del vero, ce ne sono anche di segno contrario) che hanno stabilito alcuni principi su cui l’accusa ha sempre puntato. Ad esempio quello per cui - «lo capisce anche un bambino», si dice in Procura - non è accettabile costruire una torre dentro un cortile al posto di un capannone di due piani e chiamare l’operazione «ristrutturazione». Così, tra gli oltre dieci fascicoli aperti, le centinaia di persone indagate, le segnalazioni dei comitati che spesso trovano sponda, le indagini in pieno svolgimento, le inchieste chiuse e in attesa di arrivare in aula e i casi di cui neppure si è venuti a sapere si capisce che del tunnel urbanistica non si vede ancora l’uscita.