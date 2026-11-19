Beh, è dai tempi di Leo Longanesi che si sa: la vera bandiera italiana non è il tricolore ma la famiglia. Gli italiani la amano così tanto da moltiplicarla. C’è la famiglia tradizionale - che basterebbe -, la famiglia allargata (beh, i nonni...), quella omogenitoriale, quella unipersonale (beh, i single...), quella in coabitazione (beh, le spese...), poi c’è la famiglia d’anima della Murgia che non abbiamo mai capito cosa sia, c’è la famiglia del bosco (“Ma coooosa c’entra?”) e adesso anche la “famiglia di amici”.

Ispirata dal faro della sinistra europea Pedro Sánchez, il quale vuole mettere nel codice civile spagnolo il riconoscimento della Unión de amistad (che garantirebbe a livello amministrativo tutele simili a quelle previste per i matrimoni), da noi Carlotta Cossutta, nipote di tanto nonno - il comunismo nel dna di famiglia -, propone di aprire un Registro comunale dei Legami Scelti per riconoscere nuove famiglie oltre i vincoli di sangue: amicizie, animali non umani, vicini di casa... per assicurare un’assistenza reciproca.

Il che è ottimo. Noi siamo convinti che l’unione fa la forza. Ma anche che l’affollamento fa la confusione. La famiglia va allargata: ma senza distruggerla per eccesso di tutela. Se metti dentro anche quelli con cui vai in vacanza, il passo successivo è la poligamia o la tribù... E poi: se l’altro ti dice “Non sono più tuo amico”, cosa fai? Si va dal notaio?

Mah. “Tengo famiglia” non sarà bello. Ma neppure «Tengo tanta gente simpatica».