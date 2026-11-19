- Ho visto l’intervista all’avvocato che ha aiutato l’operaio senegalese di Prato, con diverse mogli e tantissimi figli, a ricevere dall’Inps assegni familiari, arretrati e spese legali per i nove residenti in Senegal. Ora, tutti si stanno scandalizzando per la poligamia. Tre mogli! Undici figli! Ma stiamo facendo un errore clamoroso. Stiamo guardando il dito e non la luna. Perché il problema non è tanto che quest’uomo abbia tante famiglie. Può non piacerci, ovviamente, ma poco importa. E poco importa la tipologia del bonus, se è il vecchio assegno familiare e non quello nuovo, se ci sono sentenze della Cassazione, della Consulta, dell’Onu o il giudizio universale. Qui il problema è un altro, e l’ha fatto capire l’avvocato. Qui il problema è la luna: il pover’uomo di cui tanto si discute non è un’eccezione, non è un bug del sistema, è solo l’ultimo di una lunga lista di cittadini stranieri che hanno trovato nell’Inps il palo della cuccagna. Infatti, a quanto pare, l’uomo ha presentato ricorso proprio perché altri connazionali come lui erano già riusciti a ottenerlo. Capito? Tutto normale. Tutto di diritto. Tutto in regola. Già: ma chi paga? Chi paga l’assegno che aiuterà quell’operaio a mantenere se stesso, i figli in Italia e pure i pargoli in Senegal, anche se questi - a quanto risulta - non hanno nulla a che vedere col Belpaese? Ve lo dico io: paga lo stramaledetto artigiano, che ogni anno deve fare i conti con tasse e contributi. Paga il dipendente che apre la busta paga e scopre quanto gli viene trattenuto. Paga l’imprenditore, che versa contributi e imposte anche quando gli affari vanno male. E paga, più in generale, una collettività alla quale viene continuamente spiegato che le risorse sono limitate, che bisogna stringere la cinghia, che non ci sono abbastanza soldi per tagliare davvero le tasse, salvo poi scoprire che il nostro sistema può riconoscere prestazioni familiari anche per nove bambini che vivono stabilmente dall’altra parte del Mediterraneo. Direte: ma il padre lavora in Italia, versa i contributi, quindi ha dei diritti. Certo. Nessuno lo mette in dubbio. E nessuno sta dicendo che quei nove bambini abbiano meno dignità dei nostri. Ma è davvero irragionevole chiedersi se un assegno finanziato dal sistema italiano debba essere riconosciuto alle stesse condizioni quando i figli del beneficiario, che non sono nati qui, vivono altrove, altrove studiano, altrove lavoreranno e altrove verseranno le tasse, partecipando alla spesa pubblica? E allora, invece di discutere delle tre mogli, che in realtà hanno avuto il solo merito di aiutare a dare visibilità alla notizia, guardiamo dritti la luna. Quell’uomo sarà anche venuto in Italia per mantenere i figli in Senegal, come dice l’avvocato, e siamo certi che sarà un grande lavoratore. Ma è lui che deve cercare di mantenere i pargoli lì, non la collettività. Voglio dire: se emigraste in Francia, vi aspettereste da Macron sussidi anche per i vostri eredi rimasti a Roma? Eddai.
- Leggo la storia di questa ragazza pachistana che si sarebbe buttata dall’auto in corsa con cui il marito, i cognati e il suocero la stavano portando in un casolare per abusare di lei, segregarla e forse ucciderla. Pare che il marito le impedisse di imparare l’italiano, la picchiasse, la costringesse a rapporti sessuali con il padre e i fratelli di lui. Ora. Tutto da chiarire, tutto da verificare, tutto da controllare in un processo. Spero solo che, prima di rimandare ai domiciliari il marito o di lasciare gli altri con il solo braccialetto elettronico, abbiano provveduto a portare la ragazza in un luogo segreto. Perché sennò…
- Il fatto che Putin, Trump e Xi Jinping si vedano e decidano le sorti del mondo non mi sorprende. Ormai la Cina da tempo non è più solo la “fabbrica del mondo”: sono tanti, hanno risorse naturali, se ne infischiano dell’inquinamento. Quello che davvero emerge dal vertice di Schengen è più che altro la totale irrilevanza dell’Europa, che non ha ancora compreso di essere rimasta in un’altra epoca. Non siamo in grado di scegliere manco un portavoce unico per il dossier Ucraina, benché teoricamente esista già un Alto rappresentante per la politica estera, e pensate davvero che riusciremo ad avere un ruolo a quel tavolo? Se anche ci avessero invitato, e ovviamente non l’hanno fatto, la verità è che non saremmo stati in grado di presentarci perché non saremmo stati in grado di decidere chi inviare.
- Farei studiare mia figlia esclusivamente sui libri digitali? No. Ma forse è solo questione di abitudine: per avere un’idea, bisognerebbe chiedere agli studenti di oggi. In ogni caso, mi fa un po’ ridere chi sostiene che rischiamo di perdere chissà cosa se passiamo dalla carta allo schermo di un iPad. Vi ricordate che oggi Anthropic si è quotata per millemila miliardi, definirà la scienza del futuro, ci dirà come e quando imparare, mentre noi ci scorniamo sui libri (scritti male, vedi il caso Laterza sul governo Meloni), stampati oppure no? Il mondo è già oltre questa distinzione, purtroppo o per fortuna decidetelo voi.
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