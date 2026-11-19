Nella New York di Zohran Mamdani sono il nuovo mantra dell’élite socialista. Li chiamano «supermercati comunali». In altre città passano sotto l’insegna drammaticamente evocativa di cooperative. In breve: una pioggia di soldi pubblici per stare sul mercato. Risultato: non benissimo. Prendete il caso di Lombard, Illinois. A luglio 2025 apre, in pompa magna, il Prairie Food Co-Op. I dem in prima fila all’inaugurazione. È uno dei tanti alimentari che godono dei milioni di dollari in finanziamenti stanziati dall’amministrazione Biden. Poco più di un anno dopo, nel silenzio generale, chiude i battenti. Pare riuscisse sì e no a raggiungere metà del budget settimanale necessario a tirare a campare. Dispiace per i lavoratori lasciati a casa. E pure per i soldi dei contribuenti bruciati per inseguire un’utopia socialista che basterebbe dare uno sguardo a Cuba per capire che non funziona.