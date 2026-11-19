Massimo Lovati getta nuove ombre sul passaggio di carte segrete nell’inchiesta su Andrea Sempio archiviata nel 2017. L’allora avvocato dell’imputato per il delitto di Garlasco arriva in veste di testimone alla Procura di Pavia, che indaga su quei 60mila euro circa che i Sempio hanno detto di aver pagato agli avvocati “per prendere le carte”, e punta di nuovo i riflettori sull’avvocato Gian Luigi Tizzoni, il legale della famiglia Poggi. Perché Lovati, prima di entrare per l’audizione, ai giornalisti che gli chiedevano informazioni su chi gli avesse dato i documenti secretati depositati dalla difesa di Alberto Stasi sul Dna di Andrea trovato sulle unghie di Chiara Poggi, ha indicato nel patrono di parte civile colui il quale gli avrebbe consegnato alcuni atti che dovevano rimanere segreti. Alla domanda se “il fascicolo Skp lo ha ricevuto da Tizzoni?”, Lovati ha risposto senza mezzi termini: “Sì”. Precisando che “la consulenza Linarello (la relazione genetica sul Dna, ndr) me la sono procurata prima, dal 27 al 30 di dicembre”, mentre la relazione Skp “Tizzoni me l’ha data dopo che è andato prendersela a Brescia, a gennaio”. Parole che aprono ulteriori interrogativi, alla luce del fatto che l’avvocato dei Poggi era già finito al centro delle polemiche diversi mesi fa, quando il programma Le Iene mandò in onda alcune dichiarazioni di Daniela Ferrari, la mamma di Sempio, che ripresa con una telecamera nascosta sosteneva come Tizzoni potrebbe aver passato i documenti all’avvocato Massimo Lovati. “Non so se glieli ha dati a pagamento o gratis”, disse la Ferrari. Determinando le precisazioni dello stesso Tizzoni, che intervenendo alla trasmissione Quarto Grado aveva chiarito le circostanze in cui all’epoca ebbe accesso agli atti del fascicolo aperto contro Sempio su esposto di Stasi. “Io vengo autorizzato dalla Corte d’appello di Brescia in data 10 gennaio 2017 alle ore 12.45, prendo un treno, di cui ho ancora i biglietti, il giorno 11 gennaio e recupero la documentazione”, aveva sottolineato Tizzoni, aggiungendo che “io non ho a disposizione tutta la relazione Skp ma semplicemente la parte genetica”.

La consulenza Linarello, comunque, era proprio allegata al fascicolo Skp e corrisponde alla documentazione che, in quel frangente, era arrivata nella mani della difesa di Sempio, come dimostra la mail ricevuta dal generale Luciano Garofano, chiamato da Lovati a rilevare il tampone salivare di Sempio e a confrontare il profilo genetico dell’indagato con quello riportato nella consulenza Linarello. I carabinieri del Nucleo Investigativo di Milano hanno ricostruito la fuga di documenti riservati, accertando che quella copia sarebbe uscita da Milano e non da Pavia, in particolare dalla stanza dell’ex procuratrice Laura Barbaini, per approdare sulla scrivania del generale Garofano il 13 gennaio 2017. E allora quando Lovati avrebbe ricevuto da Tizzoni la Skp? Ombre che Lovati getta ancora sul legale, il quale avrebbe già presentato querele, dopo che la stessa mamma di Sempio avrebbe ritrattato le dichiarazioni sul passaggio di carte da Tizzoni ai suoi avvocati, registrate di nascosto dalle Iene. Lovati, inoltre, ha annunciato che ai magistrati pavesi rivelerà qualcosa di clamoroso, “una bomba”, come l’ha chiamata il suo legale Fabrizio Gallo.