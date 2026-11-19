L’ex campione del mondo di ciclismo Mario Cipollini è stato prosciolto per intervenuta prescrizione nel processo che lo vedeva accusato di lesioni, maltrattamenti e minacce nei confronti dell’ex moglie Sabrina Landucci. Lo ha deciso la Corte d’appello di Firenze, dopo che il Tribunale di Lucca lo aveva condannato in primo grado a tre anni di reclusione. Cipollini non era presente in aula al momento della decisione. La vicenda giudiziaria risale al 2017, quando Sabrina Landucci denunciò l’ex marito per una presunta aggressione avvenuta in una palestra di Sant’Alessio, a Lucca, dove la donna lavorava. L’episodio, secondo quanto ricostruito dall’accusa, si sarebbe verificato alla presenza di alcuni testimoni. Landucci si recò al pronto soccorso, dove le furono riconosciuti sette giorni di prognosi. Da quella denuncia erano emersi ulteriori episodi che si sarebbero verificati tra il 2016 e il 2017, quando la donna aveva intrapreso una nuova relazione sentimentale. In quel periodo l’ex moglie del ciclista avrebbe subito ripetute aggressioni fisiche e psicologiche. Tra le contestazioni figuravano anche minacce nei confronti del suo attuale compagno, l’ex calciatore professionista Silvio Giusti. Cipollini ha sempre respinto le accuse, negando di aver esercitato violenza sull’ex moglie e di averle puntato contro una pistola. Quanto all’episodio avvenuto nella palestra, l’ex campione ha sostenuto di essersi limitato ad afferrare Landucci per un polso durante una discussione riguardante i figli. La difesa, affidata agli avvocati Giuseppe Napoleone e Cesare Placanica, ha sempre contestato la ricostruzione accusatoria. La Corte d’appello di Firenze ha ora dichiarato estinti tutti i reati per il decorso del tempo, facendo venir meno la condanna pronunciata in primo grado.