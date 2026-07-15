Mosca punta sul sistema Banderol, il nuovo missile lanciato dal drone Orion

Tra i sistemi d’arma recentemente emersi nel teatro operativo ucraino, il missile da crociera leggero S8000 Banderol rappresenta una delle evoluzioni più significative dell’architettura d’attacco russa a lungo raggio. L’interesse nei confronti del programma è aumentato dopo la diffusione di immagini che mostrerebbero il velivolo a pilotaggio remoto Orion (Inokhodets) configurato per il trasporto dell’ordigno. Sebbene numerosi dettagli restino privi di conferme indipendenti, le informazioni disponibili delineano un sistema concepito per occupare la fascia intermedia tra i droni d’attacco monouso e i missili da crociera di classe superiore, offrendo un compromesso tra costi di produzione, flessibilità d’impiego e capacità di penetrazione.

Cosa sappiamo

Secondo valutazioni diffuse da fonti militari ucraine, la pianificazione industriale russa prevederebbe una capacità produttiva di circa 120 missili mensili, volume che consentirebbe, almeno in linea teorica, di sostenere una media di quattro lanci al giorno. Le stesse fonti ritengono tuttavia che tale obiettivo non sia stato ancora raggiunto, mentre non sono disponibili riscontri indipendenti sull’effettivo ritmo produttivo.

L’armamento appartiene alla categoria dei missili da crociera compatti a lancio aereo. Il principale vettore identificato è il sistema aereo senza pilota MALE Orion, sviluppato dall’azienda russa Kronstadt, sebbene siano stati segnalati anche collaudi condotti mediante elicotteri Mi-8. L’impiego del drone come piattaforma di lancio consentirebbe di effettuare il rilascio dell’arma da aree poste in profondità rispetto alla linea del fronte, riducendo l’esposizione del vettore alle difese antiaeree avversarie.

Le specifiche attribuite al missile indicano una lunghezza di circa cinque metri, un diametro di 30 centimetri e una gittata dichiarata fino a 500 chilometri. Gli impieghi documentati finora, tuttavia, riguarderebbero bersagli situati entro una distanza di circa 300 chilometri. La velocità di crociera sarebbe compresa tra 520 e 560 km/h, con una velocità massima stimata tra 620 e 650 km/h. Il carico bellico è costituito da una testata OFBCh-150 contenente circa 50 chilogrammi di esplosivo ad alto potenziale, collocando il sistema in una categoria intermedia tra i droni d’attacco con testata potenziata e i missili da crociera convenzionali di maggiori dimensioni.

Impiego e capacità del sistema

Le informazioni disponibili descrivono un profilo di volo generalmente compreso tra 400 e 2.000 metri di quota, seguito da una discesa a circa 200 metri nella fase terminale dell’attacco. Il missile disporrebbe inoltre di una significativa capacità di manovra, con un raggio minimo di inversione stimato in circa 2,5 chilometri, caratteristica che amplierebbe le possibilità di pianificazione delle rotte e consentirebbe di ridurre la prevedibilità della traiettoria durante l’avvicinamento all’obiettivo.

Il sistema di guida integrerebbe la navigazione satellitare con un’unità inerziale autonoma, garantendo la prosecuzione della missione anche in presenza di degradazione del segnale di posizionamento. L’utilizzo della navigazione satellitare renderebbe comunque il missile suscettibile agli effetti delle contromisure di guerra elettronica, che potrebbero influenzarne l’accuratezza nelle fasi finali del volo.

Sotto il profilo operativo, la combinazione tra il drone Orion e il missile S8000 riflette l’evoluzione della dottrina russa verso una struttura di attacco distribuita, nella quale piattaforme senza equipaggio operano come vettori avanzati per sistemi d’arma a lungo raggio. Tale assetto consente di modificare il punto di rilascio in funzione della situazione tattica, incrementando la flessibilità delle direttrici d’attacco e ampliando il ventaglio degli obiettivi potenzialmente ingaggiabili, tra cui posti comando, nodi logistici, depositi di munizioni, infrastrutture radar e installazioni di supporto alla difesa aerea.

Per alcuni analisti sembrano perrmanere, tuttavia, significativi margini d’incertezza. Le dichiarazioni relative alla ridotta osservabilità radar del sistema, alla presunta invulnerabilità all’intercettazione e alla reale capacità produttiva non risultano ancora pienamente confermate. Analogamente,al momento, non sono disponibili dati verificabili sul costo unitario, sulla precisione effettiva, sul probabile errore circolare (Circular Error Probable – CEP) né sulla sostenibilità della produzione nel medio-lungo periodo.

Le prime evidenze raccolte indicano comunque un impiego sempre più frequente del sistema S8000 Banderol, senza consentire, allo stato attuale, una valutazione definitiva del suo impatto sull’evoluzione delle capacità missilistiche russe o sull’equilibrio operativo del teatro di guerra.