Leggi il settimanale
AbbonatiLeggi
Aggiornato alle ore 10:15
In evidenzaAggiornato alle ore 10:15
Giù la maschera

Un bel weekend, Pedro

In un giorno, 50mila persone tornano indietro da sole perché tu non sei in grado di fornire né cibo né assistenza, mentre la guardia costiera continua a recuperare cadaveri in mare

Luigi Mascheroni
Migrants who crossed into Spain from Morocco sleep on a beach in the Spanish enclave of Ceuta, Monday, Aug. 3, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue) Associated Press / LaPresse Only italy and spain
Segui il giornale su Google DiscoverScegli il giornale come fonte preferita

Sei in vacanza. Sessantamila persone attraversano i confini del tuo Paese senza che tu te ne accorga. I media dicono che sono uomini, donne, bambini; però i social, con video girati in diretta, ti dicono che sono solo maschi adulti; tutti dicono che sono arrivati nuotando per ore; chi è sul posto ti fa vedere che perlopiù hanno aggirato un muro. Non dichiari l’emergenza nazionale. Però, visto che è un vero assalto e gli abitanti hanno paura, alla fine devi mandare l’esercito; ma con l’ordine di non agire. Ti chiudono Schengen. Tu ti arrabbi. Vai sul posto della catastrofe e dichiari che c’è un complotto tra Marocco, Usa e Israele per punirti, sottintendendo che “migrante” è uguale a “calamità”. Ti contestano, ti fischiano, gridano “Pagliaccio”. Tu prometti boe frangiflutti per fermare i migranti. Poi, in un giorno, 50mila persone tornano indietro da sole perché tu non sei in grado di fornire né cibo né assistenza, mentre la guardia costiera continua a recuperare cadaveri in mare. Tu dichiari che si è concluso il “rimpatrio”, che è solo un sinonimo dolce di “remigrazione”, facendo capire che ricacciare indietro chi chiede ospitalità è giusto. A questo punto, mentre laggiù metà città si chiude in casa e metà bivacca in strada, te ne vai in vacanza e lanci la tua playlist dell’estate. L’Europa ti isola, tu diventi lo zimbello della comunità internazionale, a Madrid chiedono le tue dimissioni ma la stampa di regime loda la tua magnifica gestione. E te ne vai di nuovo in vacanza.

Ps. Anche “Giù la maschera” va in vacanza. Torna il 21 agosto.

ImmigrazioneSpagnaCeutaPedro Sanchez

Commenti

I commenti non sono al momento disponibili e saranno ripristinati non appena possibile. Grazie per la pazienza.