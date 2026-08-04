Ritrovato nel lago di Vico il corpo di Luigi Cavallari, marito della Roccella annegato lo scorso giugno

È stato ritrovato questa mattina nel lago di Vico il corpo di Luigi Cavallari, il marito 84enne del ministro per la Famiglia, Eugenia Roccella, disperso dal 27 giugno dopo che si era tuffato durante una gita in barca. Il corpo è stato individuato nel corso delle ricerche andate avanti per oltre un mese.

Vari specialisti di tutta Italia hanno perlustrato il lago in provincia di Viterbo con l’utilizzo di sistemi di ricerca strumentale - sonar e robot - fondamentali a causa della scarsa visibilità in acqua già a pochi metri di profondità.