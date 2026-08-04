L’ultimo saluto al Capitano, oggi a Milano i funerali di Franco Baresi. Saranno trasmessi in diretta tv

Fra poche si terranno i funerali di Franco Baresi, Capitano e bandiera del Milan scomparso lo scorso 31 luglio a causa di una malattia. La perdita di un simbolo così importante, non soltanto per i rossoneri, ma anche per tutti gli appassionati del calcio, è stato un durissimo colpo da accettare.

Tantissimo l’affetto, l’ammirazione e la riconoscenza per Baresi. Proprio per questo oggi sono attese migliaia di persone. Sono in molti, infatti, a voler dare un ultimo saluto all’ex calciatore, uno dei più grandi difensori in assoluto.

Oggi Milano si stringe attorno alla famiglia del campione.

I funerali si terranno alle ore 11.00 nella storica cornice della Basilica di Sant’Ambrogio. La giornata sarà lutto cittadino, come proclamato dal sindaco Giuseppe Sala. Le bandiere civiche saranno messe a mezz’asta.

Dal momento che si tratta di un uomo del calcio amatissimo dai tifosi milanisti ma anche da tutto il resto degli amanti di questo sport, sono attese tantissime persone, come è già stato possibile vedere dalle numerose visite a Casa Milan, dove sono stati lasciati numerosissimi omaggi, dai fiori alle sciarpe fino ad arrivare agli striscioni. Un tributo davvero commovente.

A Piazza Sant’Ambrogio i tifosi, provenienti da tutta Italia, sono già moltissimi.

0 of 15 Il tributo a Franco Baresi (ANSA) Il tributo a Franco Baresi Soccer fans paying tribute to Franco Baresi outside Casa Milan, the football club's headquarters, Milan, August 2, 2026. Ansa/Andrea Fasani (Andrea Fasani/ANSA) Il tributo a Franco Baresi L'omaggio dei tifosi a Franco Baresi davanti di Casa Milan, swde della societ� calcistica, Milano, 2 Agosto 2026. Ansa/Andrea Fasani (Andrea Fasani/ANSA) Il tributo a Franco Baresi L'omaggio dei tifosi a Franco Baresi davanti di Casa Milan, swde della societ� calcistica, Milano, 2 Agosto 2026. Ansa/Andrea Fasani (Andrea Fasani/ANSA) Il tributo a Franco Baresi L'omaggio dei tifosi a Franco Baresi davanti di Casa Milan, swde della societ� calcistica, Milano, 2 Agosto 2026. Ansa/Andrea Fasani (Andrea Fasani/ANSA) Il tributo a Franco Baresi L'omaggio dei tifosi a Franco Baresi davanti di Casa Milan, swde della societ� calcistica, Milano, 2 Agosto 2026. Ansa/Andrea Fasani (Andrea Fasani/ANSA) Il tributo a Franco Baresi L'omaggio dei tifosi a Franco Baresi davanti di Casa Milan, swde della societ� calcistica, Milano, 2 Agosto 2026. Ansa/Andrea Fasani (Andrea Fasani/ANSA) Il tributo a Franco Baresi L'omaggio dei tifosi a Franco Baresi davanti di Casa Milan, swde della societ� calcistica, Milano, 2 Agosto 2026. Ansa/Andrea Fasani (Andrea Fasani/ANSA) Il tributo a Franco Baresi Soccer fans paying tribute to Franco Baresi outside Casa Milan, the football club's headquarters, Milan, August 2, 2026. Ansa/Andrea Fasani (Andrea Fasani/ANSA) Il tributo a Franco Baresi Soccer fans paying tribute to Franco Baresi outside Casa Milan, the football club's headquarters, Milan, August 2, 2026. Ansa/Andrea Fasani (Andrea Fasani/ANSA) Il tributo a Franco Baresi L'omaggio dei tifosi a Franco Baresi davanti di Casa Milan, swde della societ� calcistica, Milano, 2 Agosto 2026. Ansa/Andrea Fasani (Andrea Fasani/ANSA) Il tributo a Franco Baresi L'omaggio dei tifosi a Franco Baresi davanti di Casa Milan, swde della societ� calcistica, Milano, 2 Agosto 2026. Ansa/Andrea Fasani (Andrea Fasani/ANSA) Il tributo a Franco Baresi Il tributo a Franco Baresi Soccer fans paying tribute to Franco Baresi outside Casa Milan, the football club's headquarters, Milan, August 2, 2026. Ansa/Andrea Fasani (Andrea Fasani/ANSA) Il tributo a Franco Baresi L'omaggio dei tifosi a Franco Baresi davanti di Casa Milan, swde della societ� calcistica, Milano, 2 Agosto 2026. Ansa/Andrea Fasani (Andrea Fasani/ANSA)

Ad assistere al funerale ci saranno leggende del mondo del calcio, come Marco van Basten e Dejan Savićević. Non mancheranno Paolo Maldini, Mauro Tassotti, Roberto Donadoni, Alberico Evani, Filippo Galli e Pietro Paolo Virdis. Real Madrid e Barcellona invieranno una delegazione per omaggiare lo storico difensore.

Stando a quanto riferito, sarà presente il segretario generale della Federcalcio, Marco Brunelli. Atteso anche il presidente della Lega, Ezio Simonelli.

Per quanto riguarda il Milan, in questo momento impegnato in Australia, dovrebbero presenziare il proprietario Gerry Cardinale, il presidente Paolo Scaroni e l’amministratore delegato Massimo Calvelli. Quanto ai calciatori, ci saranno Christian Pulisic e Santiago Giménez. Nelle ultime ore si è parlato anche del capitano Mike Maignan.

Per chi volesse assistere alle esequie, queste saranno trasmesse in diretta tv su Rete4 a partire dalle ore 10.50. Rientrerà infatti in uno speciale dal titolo “Diario del giorno – Addio Capitano. Franco Baresi, un grande italiano”. L’evento sarà visibile gratuitamente anche in streaming.