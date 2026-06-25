Dalla placca caraibica alle faglie: le cause dei terremoti in Venezuela

Il devastante doppio terremoto che nel giro di 39 secondi ha devastato il Venezuela con magnitudo 7.2 e 7.5 ha delle cause ben precise che riguarda il movimento delle placche tettoniche le quali, a loro volta, hanno attivato alcune faglie.

Cosa è successo

“Il Venezuela settentrionale si trova lungo il margine complesso tra la placca Caraibica (a Nord) e la placca Sudamericana (a Sud)”, spiegano gli esperti dell’INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia). Il movimento relativo tra le due ha una componente importante di trascorrenza destra (moto laterale destro): significa che i blocchi rocciosi scorrono orizzontalmente l'uno rispetto all'altro. E poi, l’Istituto fa sapere che esiste una locale “deformazione distribuita”: questo significa che la deformazione non è confinata a una singola linea di frattura netta, ma si allarga su una fascia più ampia.

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“Attivazione di più faglie”

Prima di spiegare cosa è accaduto con le faglie, occorre fare una distinzione proprio con le placche. Una placca è un enorme blocco rigido in cui è divisa la crosta terrestre e la parte superiore del mantello (litosfera), una faglia è invece una frattura geologica delle rocce lungo la quale si verifica uno spostamento e uno scorrimento. “Le principali faglie attive che accomodano questo movimento sono il sistema Boconó–San Sebastián–El Pilar ed il sistema Oca–Ancón. Il terremoto odierno sembra aver attivato la regione dove questi sistemi si intersecano, probabilmente con l’attivazione di più faglie”, sottolinea l’INGV.

I precedenti storici

Ma l’area geografica del Venezuela è nota per aver avuto, in passato, terremoti devastanti e distruttivi: si torna indietro al terremoto del 28 marzo 1812 (magnitudo 7.7) che ha colpito le città di Caracas e San Felipe e quello del 29 ottobre 1900 (magnitudo 7.7) che colpì Caracas.

Le probabilità di altri terremoti

Gli esperti spiegano che quando c'è un terremoto (in questo caso sono stati due), spesso è accompagnato da scosse di assestamento che possono anche durare giorni. Secondo l’elaborazione dell’USGS (Servizio geologico degli Stati Uniti) relativa alla probabilità di eventi sismici significativi nei prossimi sette giorni nell’area, si vede che c’è “una probabilità settimanale del 43% che si verifichino eventi con magnitudo pari o superiore a 6. Questa percentuale si riduce notevolmente, attestandosi al 6%, per eventi con magnitudo pari o superiore a 7. Questo significa che, sebbene la probabilità sia bassa (4% settimanale), anche l’occorrenza di terremoti con una magnitudo superiore a quella registrata oggi è possibile”.

Dunque, è molto forte il timore che nei prossimi sette giorni possa verificarsi almeno un terremoto con magnitudo elevata. Gli esperti concludono dicendo che “queste stime si basano su modelli probabilistici e non costituiscono una predizione, ma piuttosto un’indicazione statistica basata su dati e modelli disponibili al momento”.