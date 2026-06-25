Violenti scosse di terremoto in Venezuela, la più forte di magnitudo 7.5. Morti e centinaia di feriti. Tajani: "Verifiche sugli italiani"

"Il Ministro degli Esteri Antonio Tajani ha parlato con l’Ambasciatore d’Italia a Caracas Giovanni De Vito ed è stato informato degli effetti del potente terremoto che ha colpito il Venezuela. Mentre è ancora in corso una valutazione dei danni e del numero delle vittime, Tajani ha chiesto all'Ambasciata di verificare in particolare la situazione degli italiani, aggiungendo che “l’Italia è pronta a prestare assistenza e chiederemo alla Ue di attivare il “Meccanismo di Protezione Civile Ue” che coordina e finanzia interventi di emergenza in situazioni del genere". Così una nota della Farnesina.