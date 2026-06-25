Leggi il settimanale
Abbonati Leggi
In evidenza
Cronaca internazionale |Terrore in Sud America

Violenti scosse di terremoto in Venezuela, la più forte di magnitudo 7.5. Morti e centinaia di feriti. Tajani: "Verifiche sugli italiani"

Raffiche di scosse violentissime, palazzi crollati e danni anche a Caracas. Chiuso l'aeroporto internazionale Simon Bolivar. É la scossa più forte dal 1900

Diretta Violenti scosse di terremoto in Venezuela, la più forte di magnitudo 7.5. Morti e centinaia di feriti. Tajani: "Verifiche sugli italiani"
00:00 00:00
Segui Il Giornale su Google Discover Scegli Il Giornale come fonte preferita

Raffiche di scosse violentissime in Venezuela, la più forte di magnitudo 7.5.

Palazzi crollati e danni anche a Caracas. Chiuso l'aeroporto internazionale Simon Bolivar. É la scossa più forte dal 1900. Il bilancio finora è di almeno 32 morti e 700 feriti, come ha reso noto la presidente a interim Delcy Rodriguez.

Tajani parla con Ambasciatore, verificare situazione italiani

"Il Ministro degli Esteri Antonio Tajani ha parlato con l’Ambasciatore d’Italia a Caracas Giovanni De Vito ed è stato informato degli effetti del potente terremoto che ha colpito il Venezuela. Mentre è ancora in corso una valutazione dei danni e del numero delle vittime, Tajani ha chiesto all'Ambasciata di verificare in particolare la situazione degli italiani, aggiungendo che “l’Italia è pronta a prestare assistenza e chiederemo alla Ue di attivare il “Meccanismo di Protezione Civile Ue” che coordina e finanzia interventi di emergenza in situazioni del genere". Così una nota della Farnesina.

Delcy Rodriguez: "32 morti e 700 feriti nel terremoto"

Nel violento terremoto in Venezuela si registrano 32 morti e 700 feriti. Lo riferisce il presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodríguez, informando che si prevede che il bilancio delle vittime aumenti.

Segui Il Giornale su Google Discover Scegli Il Giornale come fonte preferita
Commenti
Pubblica un commento
Non sono consentiti commenti che contengano termini violenti, discriminatori o che contravvengano alle elementari regole di netiquette. Qui le norme di comportamento per esteso.
Accedi
Registrati
Hai dimenticato la password?
ilGiornale.it Logo Ricarica