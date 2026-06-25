Violenti scosse di terremoto in Venezuela, la più forte di magnitudo 7.5. Morti e centinaia di feriti. Tajani: "Verifiche sugli italiani"

Raffiche di scosse violentissime in Venezuela, la più forte di magnitudo 7.5.Palazzi crollati e danni anche a Caracas. Chiuso l'aeroporto internazionale Simon Bolivar. É la scossa più forte dal 1900. Il bilancio finora è di almeno 32 morti e 700 feriti, come ha reso noto la presidente a interim Delcy Rodriguez.
Tajani parla con Ambasciatore, verificare situazione italiani
"Il Ministro degli Esteri Antonio Tajani ha parlato con l’Ambasciatore d’Italia a Caracas Giovanni De Vito ed è stato informato degli effetti del potente terremoto che ha colpito il Venezuela. Mentre è ancora in corso una valutazione dei danni e del numero delle vittime, Tajani ha chiesto all'Ambasciata di verificare in particolare la situazione degli italiani, aggiungendo che “l’Italia è pronta a prestare assistenza e chiederemo alla Ue di attivare il “Meccanismo di Protezione Civile Ue” che coordina e finanzia interventi di emergenza in situazioni del genere". Così una nota della Farnesina.
Delcy Rodriguez: "32 morti e 700 feriti nel terremoto"
Nel violento terremoto in Venezuela si registrano 32 morti e 700 feriti. Lo riferisce il presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodríguez, informando che si prevede che il bilancio delle vittime aumenti.