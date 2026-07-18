"Lo dice la Sharia". E il turco rifiuta di sedersi accanto a una donna in aereo e schiaffeggia la hostess

L’islamizzazione in Europa sembra ormai un processo irrevocabile: ci sono Paesi in cui la presenza di soggetti radicalizzati e ortodossi nell’ideologia è talmente radicata che appare oggi difficile invertire la rotta. Dalla Francia alla Germania, passando per il Belgio e l'Austria e, a breve, anche la Spagna in conseguenza delle sanatorie degli irregolari, sono l’esempio di come la penetrazione di ideologie radicali e il rifiuto dei valori occidentali rappresentino una minaccia concreta per la convivenza civile e la sicurezza dei cittadini. L’ultimo inquietante episodio originato in Germania dimostra come la pretesa di imporre i precetti della Sharia all'interno degli spazi pubblici europei non sia più un rischio ipotetico, ma una realtà che sfocia regolarmente nell'intolleranza e nella violenza fisica, in particolare nei confronti delle donne.

I fatti si sono verificati a bordo di un volo della compagnia di bandiera Turkish Airlines, decollato dalla Turchia e diretto a Düsseldorf, in Germania. Durante le fasi di imbarco, un passeggero di 29 anni, con passaporto tedesco ma con background turco, ha scatenato il caos rifiutandosi categoricamente di occupare il posto che gli era stato regolarmente assegnato per la presenza di una donna nel sedile adiacente. Di fronte al tentativo del personale di bordo di gestire la situazione, l'uomo ha palesato la matrice ideologica del suo comportamento. Come confermato ufficialmente da un portavoce delle forze dell'ordine, “secondo le prime testimonianze, l'uomo si è appellato alla Sharia e ha rifiutato di sedersi accanto a una donna”. La pretesa di applicare il diritto islamico a bordo di un volo civile, discriminando una passeggera in base al sesso, ha trovato l'immediata opposizione di un'assistente di volo, intervenuta per far rispettare le regole della compagnia e i più elementari principi civili.

La reazione del passeggero è stata immediata e violenta: invece di adeguarsi alle direttive, l'uomo ha aggredito fisicamente la hostess, colpendola al volto con un violento schiaffo. Un gesto che evidenzia la totale incompatibilità tra l'estremismo religioso e il rispetto della donna e dell'autorità all'interno di una società democratica. Subito dopo l'atterraggio all'aeroporto di Düsseldorf, gli agenti della polizia federale sono saliti a bordo del velivolo per prendere in consegna l'aggressore e formalizzare la denuncia per lesioni personali. Davanti agli agenti, il passeggero ha ammesso la responsabilità dell'aggressione in nome della Sharia.

Il caso è successivamente passato nelle mani della polizia di Düsseldorf, che ha assunto la gestione esclusiva delle indagini per fare piena luce sui risvolti giudiziari dell'accaduto. Si tratta dell'ennesimo caso in cui soggetti nati o cresciuti in Europa scelgono di rigettare la democrazia per aderire a visioni teocratiche e oscurantiste e il rischio è che sarà sempre peggio.