Harry e Meghan disperati, vogliono tornare a corte: ecco cosa sarebbero disposti a fare

Sono trascorsi sei anni dalla Megexit e tutto fa pensare che Harry e Meghan ne abbiano ormai avuto abbastanza. Voci vicine ai Duchi di Sussex riferiscono che entrambi starebbero scalpitando di impazienza. Desiderano riavvicinarsi alla Corona e riprendersi il posto che spettava loro di diritto. Ma in che modo?

In questi anni si sono create fratture insanabili, soprattutto tra i due fratelli, William ed Harry. Il primogenito di Carlo e Diana non ha perdonato al fratello minore e alla cognata certe loro dichiarazioni e sarebbe ben lontano dal rivolerli a corte. Dall’altro lato, però, c’è Re Carlo. Il sovrano preme per un riavvicinamento. Vorrebbe la famiglia unita, vorrebbe poter vedere più spesso i nipotini Archie e Lilibet.

Stando alle ultime indiscrezioni, nel corso dell’incontro segreto ad Highgrove si sarebbe parlato proprio di questo. Come ristabilire Harry e Meghan a corte?

Il giornalista ed esperto reale Rob Shuter ha fatto sapere nella sua newsletter: “Tutti concordano sul fatto che la fiducia debba essere ricostruita. Chiedere scusa non significa arrendersi. Significa riconoscere che questa faida familiare si è spinta troppo oltre. Carlo desidera la pace, ma vuole anche rispetto. Questo potrebbe essere il primo vero passo verso entrambe le cose”.

Scuse pubbliche, dunque. La mossa potrebbe essere questa. Un duro colpo all’orgoglio e alle battaglie combattute. Secondo alcuni, i Sussex sarebbero tanto disperati da farlo.

Ovviamente si tratta soltanto di rumors, ma ultimamente queste voci sono sempre più forti. Si parla di una dichiarazione pubblica di scuse diffusa via social. Ovviamente le scuse sarebbero rivolte a tutti i membri della Royal Family attaccati in questi anni, non solo Carlo e Camilla.

Non è detto che Harry e Meghan ritratteranno tutto. Si parla piuttosto di riconoscere di aver fatto del male alla Famiglia Reale con certe loro pesantissime affermazioni. Si pensi, ad esempio, alle accuse di razzismo, indirizzate in particolar modo a Kate e al Re. Oppure a Spare, il libro di Harry, testo in cui il Principe non ha risparmiato nessuno.

Qualunque strada i Sussex decideranno di percorrere, è comunque probabile che non arriveranno a una riconciliazione. Si ripristineranno i rapporti con il Re e la Regini, ma il legame tra fratelli e cognati pare ormai irrimediabilmente compromesso.