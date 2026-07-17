Sea Watch attacca il Giornale, ma l'inchiesta fa il giro del mondo: pubblicata anche su Le Figaro

L'Ong tedesca ci accusa di campagna diffamatoria per aver pubblicato i video che hanno portato il comandante Anne Van Damme ad essere indagato. Ma non siamo i soli ad averli diffusi.

L'inchiesta sulla collusione tra l'organizzazione e i trafficanti di essere umani è stata pubblicata anche dal quotidiano francese Le Figaro, corredata da foto e da una mappa del percorso della nave tra il 5 e l'8 maggio 2026. Il titolo è decisamente esplicativo: "Soccorso o collusione con i trafficanti? Le immagini inedite dei trafficanti che consegnano i migranti all’ONG Sea-Watch nel Mediterraneo".